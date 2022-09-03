Kadıköy’de maçı 38 bin 802 taraftar izledi

Fenerbahçe-Kayserispor mücadelesini 38 bin 802 biletli seyirci takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı 38 bin 802 taraftar takip etti. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin neredeyse tamamını doldururken, deplasman tribününde 50’ye yakın Kayserispor taraftarı takımlarını destekledi.