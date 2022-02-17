Son Dakika
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin: “Batılı ülkelerin asılsız iddiaları nedeniyle BM Güvenlik Konseyi sirke çevriliyor”
Kadıköy’de istifa sesleri!
Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya davet etti.
Spor 17.02.2022, 22:24 17.02.2022, 22:41
Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya davet etti.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe’de tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Çekya ekibi müsabakanın 61 ve 63. dakikalarında attığı gollerle 3-1 öne geçerken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç için istifa sloganları attı.