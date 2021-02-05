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Kadıköy’de 1 milyar 662 milyon TL’lik derbi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL.

Spor 05.02.2021, 10:33
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Kadıköy’de 1 milyar 662 milyon TL’lik derbi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak derbinin kadro değerleri dikkat çekiyor. İki ekibin kadrosunda bulunan futbolcuların toplam değeri 1 milyar 662 milyon TL.

Süper Lig’in 24. haftada oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Futbolun piyasa değerlerini ölçen Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılılar, 101 milyon 650 bin Euro’luk toplam kadro değeri ile ligde ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 93 milyon Euro ve ligde ikinci sırada bulunuyor.

Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 662 milyon TL.

Galatasaray’ın yeni transferi Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, derbide oynaması durumunda sahanın en değerli oyuncusu olacak. Fernandes’in 13 milyon 500 bin Euro değeri bulunuyor. Onu Marcao 12 milyon Euro ve Christian Luyindama’nın 7 milyon 500 Euro değeri var. Fenerbahçe’nin en değerlisi ise kaleci Altay Bayındır. Altay’ın 11 milyon Euro değeri var. Sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan’ın 10 milyon Euro, Mbwana Samatta’nın da 8 milyon Euro piyasa değeri yer alıyor.
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