Kadıköy'de zafer Galatasaray'ın
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Galatasaray’a 3-0’lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü
FENERBAHÇE 0-3 GALATASARAY
Maçtan Dakikalar
9. dakikada King'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, kaleci Musera'yı çalımlayarak ilerlemek istedi. Boşta kalan topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.
17. dakikada Serdar Aziz'in uzun pasında Galatasaray yarı sahasının ortalarında topa sahip olan Rossi ceza yayına sokulup rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
28. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ceza sahası içine girer girmez yerden yaptığı ortada kale önünde Barış Alper bekletmeden vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.
32. dakikada sol köşeden Mertens'in kullandığı kornerde ön direkte Osayi-Samuel arkaya sektirdi. Arka direkte rahat pozisyonda topa sahip olan Oliveira'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
36. dakikada sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin Abdulkerim'i geçerek ceza sahasına girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
37. dakikada sağ taraftan yerden kullanılan kornerde sağ çaprazda Arao topla buluştu. Arao'nun şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
46. dakikada Oliveira'nın savunma arkasına attığı pasta ceza sahası sağ çaprazında Barış Alper topla buluştu. Barış Alper'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay oyun alanına çeldi.
53. dakikada King'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Crespo'nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
66. dakikada Rashica'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mertens'in şutunda kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
67. dakikada Crespo'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topa sahip olan Osayi-Samuel'in şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
78. dakikada Midtsjo'nun pasında Fenerbahçe yarı sahasında Icardi topla buluştu. Icardi, pasını Kerem'e aktardı. Ceza sahası sol çaprazından kaleye sokulan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'ın bacaklarının arasından ağlara gitti. 0-2
84. dakikada İrfan Can Kahveci'nin, Dubois'e yaptığı müdahaleyi hakem Halil Umu Meler, VAR'a danışarak kırmızı kart olarak değerlendirdi.
90+5. dakikada Berkan, ara pasında ceza sahası içindeki Icardi'ye topu aktarmak istedi. Kaleci Altay pozisyonu sezerek meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
90+10. dakikada Osayi-Samuel'in hatalı pasında Icardi ceza sahası dışında topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içine giren Icardi'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak ağlara gitti. 0-3
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Süleyman Özay
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Henrique(Lincoln Henrique dk. 46), Serdar Aziz, Szalai, Osayi- Samuel, Crespo (Zajc dk. 69), Arao (Serdar Dursun dk. 90+1 ?), Ferdi Kadıoğlu, Rossi (İrfan Can Kahveci dk. 69), King, Batshuayi (Valencia dk. 69)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Peres, Emre Mor
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Galatasray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdulkerim Bardakcı, Dubois, Berkan Kutlu, Oliveira (Midtsjo dk. 76), Rashica (Yunus Akgün dk. 70), Kerem Aktürkoğlu (Mata dk. 90+3 ?), Mertens (Torreira dk. 70), Barış Alper Yılmaz (Icardi dk. 76)
Yedekler: Okan Kocuk, Van Aanholt, Gomis, Yusuf Demir, Emin Bayram
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Oliveira (dk. 32), Kerem Aktürkoğlu (dk. 78), Icardi (dk. 90+10) (Galatasaray)
Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 84) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Gustavo Henrique, Valencia, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe) Boey, Oliveira, Nelsson, Mertens, Berkan Kutlu (Galatasaray)