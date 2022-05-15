Kadıköy'de Puanlar Paylaşıldı! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç sonucu: 0-0

Fenerbahçe , Süper Lig'in 37. haftasında sahasında ligin formda ekibi Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Kadıköy'de dolu trbibünler ile oynanan maçta kıyasıya bire mücadele yaşanırken, gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık eşitlik ile ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte İsmail Kartal yönetimindeki Sarı-Lacivertlilerin yenilmezlik serisi 13 maça çıkarken Fenerbahçe puanını 70 yaptı. Fatih Karagümrük de üst üste 5. maçında yenilmedi ve 57 puana yükseldi.

Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi

Fenerbahçe'de uzun süre forma giyen Volkan Demirel, Kadıköy'e ilk kez rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yaptıktan sonra bir süre teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak Kadıköy’de yer aldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel'e yaptıkları tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

Tribünler doldu

Fenerbahçeli taraftarlar, sezonun son iç saha mücadelesinde takımlarına desteği sürdürdü. Ülker Stadyumu’na gelerek tribünleri dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

Maçtan dakikalar

4'| Fenerbahçe mutlak gol pozisyonunda yararlanamadı. Önde baskıyla kazanılan topta Bright Osayi-Samuel kaleci ile karşı karşıya kaldı, Viviano gole izin vermedi.

7'| Karagümrük'te Pesic, orta alanda kaptığı topta uzun gönderdi. Ahmed Musa'yı savunma arkasına kaçmak isterken, Nazım Sangare araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

12'| Fatih Karagümrük, tehlikeli geldi! Luiz Gustavo'nun hatasında Ahmed Musa sol kanattan içeri çevirdi, Pesic'ten önce Tisserand araya girerek topu uzaklaştırdı.

23'| Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Borini kafayı vurdu, kaleci Altay Bayındır son anda topu kurtardı.

27'| Fenerbahçe'de Diego Rossi'nin getirdiği topta ceza alanı önünde topla buluşan Miha Zajc çalımını şutunu gönderdi, top kaleci Viviano'da kaldı.

32'| Fenerbahçe'nin sol kanattan geliştirdiği atakta Bright Osayi-Samuel, Biraschi'den sıyrıldı. İçeri çevirdiği topta Burak Bekaroğlu kademeye girdi.

35'| İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel'in pasında dip çizgiye indi ve yeniden Osayi-Samuel'e topu gönderdi. Ceza sahası içeriisnde Osayi-Samuel'in şutu üstten auta gitti.

39'| Sol kanattan İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanında dışarı çıktı.

40'| Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı! Aleksandar Pesic'in ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Altay Bayındır son anda kornere çeldi.

İLK YARI SONUCU | Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi.

47'| Fenerbahçe etkili geldi. Osayi-Samuel'in pasında topla buluşan Miha Zajc, çalımlarla ceza sahasına yöneldi. Sloven futbolcu kale çizgisine kadar inerken Karagümrük savunması son anda topa ayak koyarak pozisyonu engelledi.

52'| Fenerbahçe'de Diego Rossi, sol kanattan dip çizgiye inip topu Osayi-Samuel'e çevirdi. Osayi'nin vuruşu üstten auta çıktı.

56'| Fatih Karagümrük 2'ye 1 pozisyonda hızlı hücuma çıktı, Nazım Sangare son anda topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

64'| Sağ kanatta Miha Zajc ile paslaşarak ceza sahasına giren Diego Rossi, kaleye yakın pozisyonda şutunu gönderdi. Top direğin dibinden auta çıktı.

68'| Serdar Dursun, sol kanattan savunma arkasına sarkan Osayi-Samuel'e pasını gönderdi. Osayi-Samuel, uzak köşeye şutunu gönderdi. Kaleci Viviano, topu çıkardı.

77'| Orta yuvarlakta topu kontrol eden Pesic, Savunma arkasına sarkan Karamoh'a pasını gönderdi. Kaleci Altay Bayındır, rakibinden önce topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

79'| Osayi-Samuel orta alanda çalımlarla ilerleyip topu rakip yarı alana taşıdı. Ceza alanının hemen önünde topla buluşan Valencia'nın vuruşu az farkla auta çıktı.

87'| Altay Bayındır uzun bir top gönderdi, Osayi-Samuel'den önce Viviano kafayla topu uzaklaştırdı.

90'| Fenerbahçe gole yaklaştı! Luiz Gustavo'nun uzak mesafeden şutunda Viviano topu zorlukla kornere çeldi.

MAÇ SONUCU | Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük 11'ler:

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Osayi, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa

Maçtan notlar

Spor Toto Süper Lig’in 37’nci haftasında Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile Kemal Yılmaz üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligin 36’ncı haftasında oynanan Beşiktaş maçının 11’inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, cezası bulunan Mert Hakan Yandaş’ın yerine Bright Osayi-Samuel'e, Filip Novak’ın yerine ise Serdar Aziz’e görev verdi. İsmail Kartal, Fatih Karagümrük karşısına şu 11’le çıktı:

“Altay, Nazım, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun.”

Altay Bayındır dalya dedi

Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında dalya dedi. Genç file bekçisi, sarı-lacivertli formayla tüm kulvarlarda 100’üncü maçında Fatih Karagümrük karşısında kaleyi korudu.

Szalai 3 maç sonra

Fenerbahçe'de Macar stoper Attila Szalai, 3 maç sonra kadroda yer aldı. Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalara dönmesi beklenmeyen Szalai, beklenenden önce takıma geri döndü. Macar oyuncu, son olarak 3 hafta önce oynanan Göztepe mücadelesinde yer almıştı.

Sarı-lacivertlilerde 5 eksik

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Kim Min-jae, Miguel Crespo ve Arda Güler görev alamadı.