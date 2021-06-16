Kader maçında milliler dağıldı! Galler, 2-0 ile maçın galibi oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında Türkiye, Galler ile Bakü’de karşı karşıya geldi. Mutlak galibiyet parolası maça çıkan Türkiye, taraftar desteğini de arkasına almasına rağmen beklenen oyununu sahaya yansıtamadı ve rakibine 2-0 mağlup oldu. Galler’in golleri Ramsey ve Roberts’tan geldi.

İtalya maçındaki futbolu eleştirilen Tükiye, Galler maçına da benzer bir görüntüyle başladı. Pas yapamayan, hücuma çıkamayan, savunmada ise güven vermeyen bir görüntü çizen Türkiye, 90 dakikada zaman zaman baskı kursa da, oyun sürekliliğini sağlayamadı. Saman alevi gibi parlayan Türkiye, tempoyu arttırmakta sıkıntı çektiği gözlendi.

Rakibinin skor avantajını ele geçirmesinden sonra kapanması karşısında topa sahip olsa da, pozisyon bulmakta sıkıntı çeken Türkiye, ilk iki maçında geçer not alamadı. Galler’in savunma arkasına attığı toplara çare üretemeyen, topa sahip olduğu anlarda ise katı savunmayı aşacak çözümü bir türlü bulamayan Türkiye, yakaladığı birkaç önemli pozisyonu da gole çeviremeyince mağlubiyete razı oldu.

KAYIP İLK 45 DAKİKA

İlk maçında İtalya’ya 3-0 mağlup olan, gruptan çıkmak için Galler maçına büyük önem veren Türkiye, maça hiç beklenmedik bir şekilde tutuk başladı. Orta sahada yapılan pas hataları, savunma ve hücum arasında mesafenin uzunluğu, defans hattında yapılan hatalar, ilk 20 dakika Galler’in oyun üstünlüğünü ele geçirmesine ve ciddi pozisyonlar bulmasına neden oldu.

Daha çok derin savunma yaparak, hızlı hücum arayacağı düşünülen Galler, ilk yarıda Türkiye’ye göre daha etkili bir oyun sergiledi. Ramsey’in orta sahadan savunma arkasına yaptığı koşulara karşılık veremeyen Türkiye, kalesinde üç kez aynı net pozisyonu verdi. Bale’in savunma arkasına attığı uzun topa hareketlenen Ramsey’in ilk vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi. İkincisinde ise kaleyi bulmayan vuruş, ilk yarının sonlarına dengede girilmesini sağladı.

Ancak aynı atağı 42. dakikada üçüncü kez gerçekleştiren Galler, bu kez Ramsey ile golü bulmayı başardı. Galler’in çalışıldığı belli olan Ramsey’i savunma arkasına sarkıtma planına karşılık Türkiye, ilk yarıda önlem almayı başaramadı. Hücumda da istenen fırsatları bulmakta sıkıntı çeken Türkiye, ilk 45 dakikada oldukça kötü bir prova verdi.

PENALTI KAÇTI, İKİNCİ GOL UZATMADA GELDİ

İkinci yarıda Şenol Güneş’in yaptığı değişiklikler sonrası Türkiye, ilk yarıya göre hücumda daha hareketli bir oyun ortaya koydu. Yusuf Yazıcı ve Merih Demiral’ı oyuna alan Şenol Güneş, Kaan Ayhan’ı orta sahaya çekti. Galler karşısında zaman zaman baskı kurmayı başaran Türkiye, rakibinin hızlı ataklarına ise yine engel olamadı.

İki takımın da net fırsatlar bulmaya başladığı ikinci yarı, oldukça tempolu geçti. Bale’in 61. dakikada kaçırdığı penaltı sonrası moral olarak oyundan düşen Galler karşısında baskısını iyice artıran Türkiye, beraberlik golüne yaklaşsa da, skoru değiştirmeyi başaramadı. Son bölümde iyice savunmaya çekilen Galler, uzatma dakikalarında bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı. Roberts’ın 90+3. dakikada attığı gol skoru belirledi.

Bu galibiyetle puanını 4’e yükselten Galler, gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmış oldu. Henüz gol atamayan ve puanı bulunmayan Türkiye ise son sırada yer aldı.

Türkiye, İsviçre’nin İtalya’yı yenmesi durumunda EURO 2020’ye veda etmiş olacak. Gruptaki son maçlarda Türkiye-İsviçre, İtalya-Galler maçları oynanacak.