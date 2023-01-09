Kaçkarlar’da Heliski heyecanına bu yıl ilk kez çocuklar da katıldı

Dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında gösterilen ’helikayak’, dünyaca bilinen adı ile ’heliski’, bugün Kaçkar Dağları’nda yapıldı.

Kaçkar Dağları’nda 17 yıldır ’heliski’ heyecanı yaşanıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası’na gelerek helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış kayak parkurlarının zirvelerine helikopterle bırakılması ile yapılıyor. Kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor. Kaçkarlar, heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor. 8 Ocak 2023’de yapılması planlanan Heliski’nin hava şartları nedeniyle yapılamamıştı. Bu yıl ilk kez Heliski Heyecanına ebeveynleri ile birlikte çocuk sporcuları da katıldı. Sisli havalarda havalanamayan helikoptere alternatif olarak snowtrack adı verilen araçlarda kullanılıyor.

Güvenlik had safhada

Helikayak, dışarıdan görülenin aksine ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye’de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genelkurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyorlar.

"Bir kez gelen misafir tekrar gelmek istiyor"

Bu yıl talebin yoğun olduğundan ötürü sezonun uzatıldığını belirten Heliski Operasyon Sorumlusu Celal Özkan, "Heliski’de ilk grubumuz 16 kişidir. Bu yıl ilk kez çocuklu bir aileyi misafir ediyoruz. En küçük sporcumuzda 6 yaşında. Bu sene ortalama 400 misafiri ağırlamayı planlıyoruz. Bugün ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik. Dün hava muhalefeti yüzünden uçuş yapamadık. Heliski sezonu 13 hafta sürecek. Normalde sezona ilk başladığımızda 6 hafta sürüyordu. Sonrasında 8 hafta oldu, daha sonrasında 10 oldu. Bu senede ilk defa 13 hafta olarak seneyi tamamlayacağız. Bir kez gelen misafir tekrar gelmek istiyor. 13 haftaya çıkmamızın nedeni bu oldu. Şu anda bir dahaki yılın turlarının satışları da başladı" ifadelerini kullandı.

"Burası Heliski için çok daha güzel"

Kaçkar Dağları’nın heliski için diğer ülkelere göre daha iyi olduğunu söyleyen helikopter pilotu Rolen Broner "Kaçkar dağları çok çekici. Bir çok dağa gittim. İsviçre’de dağlar daha yüksek, kayalık alan çok fazla ama burası Heliski için çok daha güzel. Koşullar Heliski için daha güzel. Karın kalitesi çok daha iyi" şeklinde konuştu.