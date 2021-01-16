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Kaçkarlar’da Heliski heyecanı başlıyor

Dünya’daki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında gösterilen ’Helikayak’ dünyaca bilinen adı ile ’Heliski’ 17 Ocak’ta Rize’nin Kaçkar Dağları’nda başlıyor.

Spor 16.01.2021, 12:47
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Kaçkarlar’da Heliski heyecanı başlıyor

Dünya’daki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında gösterilen ’Helikayak’ dünyaca bilinen adı ile ’Heliski’ 17 Ocak’ta Rize’nin Kaçkar Dağları’nda başlıyor.

Heliski’nin Rize’deki organizasyonu ile ilgilenen Ayder Heliski Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Haşimoğlu, 400 sporcunun bu yıl heliski yapmak için çeşitli ülkelerden Rize’ye geleceğini söyledi. Haşimoğlu, “Covid-19 sürecinden dolayı bazı ülkelerde dağlar ve pistler ister istemez bu spora kapalı. Bu nedenle ve buradaki kar kalitesi, alt hizmetlerden dolayı bu yıl talep arttı. Türkiye’de Covid-19 sürecinin iyi yönetilmesi, diğer ülkelerde Türkiye için çok önemli bir referans oldu. O nedenle burayı tercih ediyorlar” dedi.

"Kaçkarlar Alpler’e göre bu spor için daha avantajlı"

Yurt dışından Rize’ye helsiki yapmak için gelen Abele Blanc isimli sporcu Kaçkarlar’ın Alpler’den daha avantajlı olduğunu ve kayak süresinin bu nedenle daha uzun sürdüğünü dile getirerek “2006’da ilk kez Kaçkarlar’a geldim. O yıldan beri her yıl geliyorum. Dünyanın her yerinde Heliski pistleri taş ve buzdan oluşuyor ama buradaki doğa çok bakir ve vahşi bir doğa var. Buradaki avantaj Karadeniz’in kıyısında olmak. Çok fazla yağış alan bir bölge. Alpler’de aynı şansa sahip değiliz. Burada daha uzun süre kayak yapabiliyoruz” diye konuştu.

Dünyada 50 yılı aşkın, Türkiye’de 15 yıldır yapılıyor

Heliski, ABD, Kanada ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere onlarca ülkede 50 yılı aşkın süredir yapılıyor. Dünyada bilinen en elit spor dalları arasında yer alan Helikayak tam anlamı ile sporcuların helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış kayak parkurlarına helikopterle zirvelere bırakılarak parkur bitiminde yine helikopterle alınmaları şeklinde yapılıyor. Dünyada 50 yıldır yapılan Helikayak sporu Türkiye’de ise 15 yıldır yapılıyor. Türkiye helikayak faaliyetlerinde son yıllarda ciddi başarılar elde ederek kısa sürede dünyada en tercih edilen 10 ülke arasına girmeyi başardı.

Güvenlik had safhada

Helikayak, dışarıdan görülenin aksine ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye’de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genel Kurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyorlar.
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