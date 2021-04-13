Kaçak yayından maç izleyen Neymar alay konusu oldu

Neymar, oynamadan da en çok konuşulan isim olmayı başardı. PSG'nin 222 milyon euro ödeyerek Barcelona'dan transfer ettiği, tarihin en pahalı futbolcusu Neymar, cezalı olduğu Strasbourg maçını kaçak yayın yapan siteden takip etti. Haftalık yaklaşık 600 bin sterlin kazanan Brezilyalı futbolcunun bu hareketi hem eleştiri topladı hem de alay konusu oldu.

"BÖYLE ZENGİN OLUYOR"

Neymar'ın durumu hakkında oldukça eğlenceli yorumlar yapıldı. İşte o yorumlar: "Zengin kalmak için hamlelerini sürdürüyor", "Adam bir multi milyoner ve hala yasadışı yayınlar kullanıyor, bunu not alın", "Neymar belli ki zenginliğini böyle koruyor", "Neymar ile aynı yasadışı yayını kullandığımı bilmek güzel."

İNTERNET SİTESİ YAKAYI ELE VERDİ

Neymar'ı ele veren ise cinsel içeriklerin olduğu bir internet sitesinin reklamı oldu. Brezilyalı futbolcu, o reklam belli olmasına rağmen bunu Instagram'da paylaşma konusunda dikkatli davranmadı.

(Fanatik)