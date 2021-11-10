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Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı Dünya Kupası'na katılacaklarına inanıyor

A Milli Futbol Takımının orta saha oyuncuları Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynanacak maçları kazanarak Dünya Kupası'na katılmak istediklerini söyledi.

Spor 10.11.2021, 19:23
Kaan Ayhan ve Taylan Antalyalı Dünya Kupası'na katılacaklarına inanıyor

İSTANBUL (AA) - Kaan ve Taylan, ay-yıldızlı ekibin TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dünya Kupası'na katılmak içini son ana kadar mücadele edeceklerini belirten Kaan Ayhan, "Dünya Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Bu yolda önemli bir adım atmak istiyoruz. Bunun için 6 puanın şart olduğunu biliyoruz. O yüzden buradayız ve bunun için çalışıyoruz. Umarım bunu başarırız. Norveç ve Hollanda'da karşılaşacak. Bu iki takıma baskıyı artırmak için 3 puan şart ve mümkün olduğunda gol atmak da şart." ifadelerini kullandı.

Kaan, Stefan Kuntz'un "Göreve geldiğimizde takımın öz güven kaybı vardı" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise, "Kısa bir süredir çalışıyoruz. Çok derinlere giremedik, detaylı çalışamadık ama Avrupa Şampiyonası’ndan sonra bu defalarca söz konusu oldu, bir öz güven kaybı oldu ama o Bakü'de kaldı. Bunun bizi etkilememesi lazım. Bunun için en önemli şeylerden biri maçlarda alacağımız skorlar olacak." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, "Cebelitarık ile deplasmanda oynanan maç zor geçmişti. Bu kez daha kolay bir maç olmasını bekliyor musunuz?" sorusunu ise, "Oyunu biz biraz zorlaştırmıştık. Kaçan pozisyonlar ve kaçan penaltıyla. Biraz kendi oyunumuzu zorlaştırdığımızı düşünüyorum ama hoca bizi iyi hazırlıyor. Arka planda Karadağ maçı da var onu da düşünüyoruz. Bu hafta sonu 3 puanla ayrılıp o öz güvenle Karadağ’a gitmeyi hedefliyoruz." şeklinde yanıtladı.

Kaan Ayhan, İtalyan ekibi Sassuolo’da fazla forma şansı bulamamasıyla ilgili olarak ise, "Ben de evde oturduğumda böyle şeyleri çok düşünüyorum. Bir yandan mutsuzluk var, o takımda oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum, biraz inişli çıkışlı gidiyor o yüzden mutsuzdum. Hocam da kulüp de bu durumu biliyor. Ben yeni de çalışmaya devam ediyorum, inşallah bu durum değişir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaan, "Sassuolo'daki bu durumun ocak ayında takım değiştirmene sebep olur mu?" sorusuna ise, "Bu konularla ilgili fazla düşünmedim. Hayırlısı neyse o olur inşallah." yanıtını verdi.

Taylan Antalyalı: "Önümüzdeki iki maçı kazanarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz"

Milli futbolcu Taylan Antalyalı, "Bugün çok önemli bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü. Bu sene de özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz." sözleriyle başladı.

Milli takımın son ana kadar mücadelesine devam edeceğini aktaran Taylan, "Yüzde yüz bizim elimizde olmasa da önümüzdeki iki maçı kazanarak Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Cebelitarık savunma yapan bir takım. Bu maçlarda öncelikle rakibi ciddiye almamız lazım. Galibiyet, farklı galibiyet gruptan çıkmak için çok önemli. Rakip kim olursa olsun ciddiyeti sağlamamız gerekiyor. Cebelitarık savunma yapan bir takım. Bu maçlarda öncelikle rakibi ciddiye almamız lazım. Galibiyet, farklı galibiyet gruptan çıkmak için çok önemli. Rakip kim olursa olsun ciddiyeti sağlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taylan, forma rekabeti hakkında da "Burada en üst düzey oyuncular var, benim mevkiimde de çok değerli arkadaşlarımız var. Rekabet takıma olumlu yansıyacaktır kim oynarsa oynasın destek olacağız. Önemli olan burada Milli Takım'ın başarısı." şeklinde konuştu.

Milli futbolcu, Stefan Kunt'un takım içindeki birlikteliğin artması için aldığı tedbirlerin hatırlatılması üzerine ise "Daha fazla vakit geçirmemiz için alınmış önlemler diyebiliriz. Daha fazla birlikteyiz bu da önemli. Herkes farklı takımlardan geliyor. Birlikteliği sağlamak için hoca ufak tefek şeyler yaptı. Gerçekten çok iyi ortamımız var. Burada birlikte olmaktan mutluyuz. Yemeklerde telefonlarla ilgilenmiyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Taylan, bugün doğum günü olan Kaan Ayhan'a, tüm takım adına bir hediye de verdi.

#spor
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