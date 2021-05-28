Juventus’ta Pirlo dönemi sona erdi

İtalya Serie A’da sezonu 4. sırada tamamlayan Juventus, Teknik Direktör Andrea Pirlo ile yolların ayrıldığını açıkladı.

İtalyan devi Juventus’ta geçtiğimiz yaz göreve gelen ve ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Andrea Pirlo ile yollar ayrıldı. Torino ekibinden yapılan resmi açıklama ile 42 yaşındaki çalıştırıcıya teşekkür edilerek, gelecek kariyeri için başarı dileğinde bulunuldu.

Juventus, Pirlo yönetiminde sezonu 4. sırada bitirdi. UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda Porto karşısında veda eden Juventus, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası’nı ise müzesine götürdü.

Pirlo ile yollarını ayıran Juventus’ta göreve daha önce de takımda görev yapan Massimiliano Allegri’nin gelmesi bekleniyor.