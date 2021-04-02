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Juventus'ta koronavirüs vakaları artıyor

Serie A takımlarından Juventus, defans oyuncusu Leonardo Bonucci’nin koronavirüse yakalandığını bildirdi.

Spor 02.04.2021, 10:49
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Juventus'ta koronavirüs vakaları artıyor

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Bonucci'ye İtalya Milli Takım kampından dönüşünde yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve oyuncunun kendisini evinde izolasyona aldığı belirtildi.

Juventus, sabah saatlerinde de milli futbolcu Merih Demiral’ın milli takım kampında koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle Torino'ya dönüşte J Hotel'de tecrit altına alındığını duyurmuştu.

Diğer yandan, Napoli kulübü de Bonucci ile milli takımda birlikte yer alan oyuncuları Lorenzo Insigne, Alex Meret ve Giovanni Di Lorenzo'nun test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

(Maçkolik)

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