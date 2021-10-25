banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İşte en güncel otomobil fiyatları
İşte en güncel otomobil fiyatları
Twitter’ın CEO'sundan Hiperenflasyon uyarısı
Twitter’ın CEO'sundan Hiperenflasyon uyarısı
Fenerbahçe evinde ağır yaralı!
Fenerbahçe evinde ağır yaralı!
Pastırma yazında deniz keyfi
Pastırma yazında deniz keyfi

Juventus, Inter karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında Inter, konuk ettiği Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

Spor 25.10.2021, 00:33
Juventus, Inter karşısında beraberliği son dakikalarda kurtardı

ROMA (AA) - Ülkede "İtalya derbisi" olarak anılan önemli müsabakada ligin iki devi, Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Maçta ilk net fırsatı konuk ekip yakalasa da golü bulan taraf ev sahibi oldu. Inter, 17. dakikada Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla ev sahibi lehine tamamlandı.

İkinci yarıda iki ekip de karşılıklı ataklarla gol ararken, Juventus son dakikalara girilirken baskısını arttırdı.

Konuk takım 87. dakikada VAR yardımıyla penaltı kazandı. 89. dakikada penaltı atışını gole çeviren Arjantinli Paulo Dybala, maçta skoru yeniden eşitledi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca iki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bu sonuçla Inter puanını 18 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu.

Beraberliği son dakikalarda kurtaran Juventus'un yenilmezlik serisi 6 maça çıktı. Puanını 15'e yükselten Juventus, puan tablosunda 6. basamakta yer aldı.

Inter kadrosunda yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı maçta 61. dakikaya kadar forma giydi. Maçın ilk yarısında Inter’in golü ve tehlikeli atakları içinde yer alan milli oyuncu, daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

#Inter #İtalya Serie A #Juventus #spor
Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2