Juventus, Dybala'yı satıyor mu?

Juventus, finansal açıdan kulüpte rahatlama yaratabilmek için Dybala'yı Barcelona'ya satmayı planlıyor.

Dybala'nın Barcelona'ya satılması için Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği önem taşıyor. Önceden de Barcelona konusunda yeşil ışık yakan 27 yaşındaki oyuncu, "Messi ile birlikte oynamak çok iyi olur.'' ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız oyuncunun Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de bitecek.