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Juventus deplasmanda Barcelona’yı 3-0 mağlup etti

Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda karşılaştığı Barcelona’yı 3-0 mağlup etti. Juventus’ta Cristiano Ronaldo iki gol kaydetti.

Spor 09.12.2020, 01:06
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Juventus deplasmanda Barcelona’yı 3-0 mağlup etti
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Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda karşılaştığı Barcelona’yı 3-0 mağlup etti. Juventus’ta Cristiano Ronaldo iki gol kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu sonuncu maçında Barcelona ile Juventus, Camp Nou’ta karşı karşıya geldi. Juventus mücadeleye hızlı başladı ve 15. dakikada Cristiano Ronaldo’nun penaltıdan bulduğu golle ile 1-0 geçti. 20. dakikada da Weston McKennie ile gol bulan İtalyan ekibi devreye 2-0 önde girdi. 52. dakikada Ronaldo ile bir penaltı daha atan Juventus sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Barcalona 15 puanda kalırken, Juventus da puanını 15’e çıkardı. Gruptan İtalyanlar birinci, İspanyollar ikinci olarak çıktı.
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