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Juventus'a geri mi dönüyor?

Brezilyalı yıldız futbolcu Douglas Costa'nın Bayern Münih macerası sona eriyor.

Spor 30.03.2021, 15:28
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Juventus'a geri mi dönüyor?

Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Costa'nın Alman ekibinden ayrılacağı öğrenildi. 

Alman devinde teknik direktör Hansi Flick'in gözüne girmeyi başaramayan 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonu sözleşme uzatılmayacak. Sezon başında kiralık olarak Juventus'tan Bayern Münih'e katılan Costa, Alman ekibiyle 11 lig maçına çıktı ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Douglas Costa'nın sezon sonunda Juventus'a geri dönmesi bekleniyor.

(Fanatik)

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