Jumping Tabiat birbirinden heyecanlı yarışlara sahne oldu

Tabiat Binicilik Merkezi tarafından düzenlenen Jumping Tabiat Engel Atlama Yarışmaları, binicilik sporu tutkunlarını bir araya getirdi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen biniciler, Jumping Tabiat Engel Atlama Yarışmaları’nda buluştu. Müsabakalarda biniciler 50 cm’den 105 cm’ye kadar parkurlarda yarıştı. Türkiye’nin önemli binicilik merkezleri arasında yer alan ve her yaştan binicinin buluşma noktası olan Tabiat Binicilik Merkezi, birbirinden renkli ve heyecanlı müsabakalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Atlı Dayanıklılık disiplininde Tabiat Endurance yarışları düzenleyen tesis, bu kez ‘Jumping Tabiat Engel Atlama Yarışmaları’nda binicilik sporuna gönül verenleri bir araya getirdi.

Türkiye Binicilik Federasyonu koordinasyonunda, Tabiat Binicilik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen yarışlara Türkiye’nin çeşitli illerindeki binicilik kulüplerinden ve bireysel olarak profesyonel sporcular katıldı. Tesisin açık manejinde gerçekleştirilen yarışmalarda ilk gün beş, ikinci gün ise 4 müsabakadan iki günde toplam 9 yarışma koşuldu. 50 cm’den 105 cm’ye kadar farklı kategorilerde gerçekleşen parkurlar, özellikle gelecek vadeden genç yıldızlara ilerideki kariyerleri için harika bir deneyim yaşattı.

Elverişli hava koşullarında gerçekleşen müsabakalara binicilerin yanı sıra sporseverler ve aileleri de büyük ilgi gösterdi. Müsabakalar sonunda başarılı olan ve dereceye giren binicilere kupa ve madalyaları verildi.

Düzenlenen yarışmaların ardından alınan sonuçlar şöyle:

1) İlk günün ilk yarışında 10 genç ve çocuk binici maneje çıktı. 50 cm kategorisinde PII ve Yeni Binici sınıfında yarışmayı tamamlayan tüm birinciler yarışmanın birincisi olarak ilan edildi.

2) 60 cm kategorisinde yarışmayı PII sınıfında Balkız isimli atıyla Ela Sönmez, Yeni Binici sınıfında ise Lizaz isimli atıyla Mavi Derin Pekiner birinci tamamladı.

3) 17 sporcunun mücadele verdiği 80 cm parkurunda PIII-EA kategorisinde Lord isimli atıyla Bade Baştürk, Yeni Binici sınıfında ise Lizaz isimli atıyla Mavi Derin Pekiner birinci oldu.

4) 90 cm kategorisinde Yeni Binici sınıfında Keep On Shining isimli atıyla Su Özkök ve Genç Yetişkin Biniciler sınıfında Sirius De Virton isimli atıyla Ahmet Arif Aksakaloğlu birinci oldu.

5) İlk günün son yarışı ve en yüksek engel kategorisi olan 105 cm kategorisini, Sirius De Virton isimli atıyla Tabiat Binicilik Merkezi sporcusu Ahmet Arif Aksakaloğlu birinci olarak tamamladı.

6) Başarılı performansların sergilendiği ikinci gün yarışları 60 cm kategorisi ile başladı. Bu kategoride Maritca isimli atıyla Ecrin Şen, Lord isimli atıyla Bade Baştürk ve Brownie isimli atıyla Su Özkök kendi sınıflarında birinci oldu.

7) 24 binicinin mücadele ettiği ikinci günün ikinci yarışı olan 70 cm kategorisinde Tabiat Binicilik Merkezi sporcuları Ela Sönmez, Bade Baştürk ve Serhat Mutlu kendi kategorilerinde birinci olarak bitirdi.

8) Müsabakanın ‘Arkadaş Parkuru’ olarak adlandırılan ve iki binicinin aynı anda gerçekleştirdiği 90 cm parkurunu ise Beyza Nur Kaya ve Serhat Mutlu ekibi kazandı.

9) Jumping Tabiat Engel Atlama Yarışlarının son yarışı 105 cm kategorisinde gerçekleşirken, Tabiat Binicilik Merkezi sporcuları Beyza Nur Kaya ve Ahmet Arif Aksakaloğlu, kendi sınıflarında bu yarışı da başarıyla tamamladı ve kupalarını aldı.