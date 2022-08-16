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Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya

Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda 6 sıklette yapılan judo mücadelesinde Türk sporcular 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Spor 16.08.2022, 19:29
Judoda millilerden 4 altın, 2 bronz madalya

Konya’da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda 6 sıklette yapılan judo mücadelesinde Türk sporcular 4 altın, 2 bronz madalya kazandı.

Kadınlar mücadelesinde tatamiye çıkan 78 kiloda Nurcan Yılmaz ile +78’de Kaysa Sayit rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank altın madalyayı elde etmeyi başaran isimler oldu.

Kadınlar 70 kiloda Minel Akdeniz ile erkekler 100 kiloda mücadele eden Mert Şişmanlar da bronz madalya kazandı.

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