Judo Milli Takımı, Rusya’da bronz madalya kazandı

Judo Milli Takımı, Rusya’nın Ufa kentinde şehrinde düzenlenen turnuvada, Almanya’yı 4-1 yenerek bronz madalya kazandı ve karma takımlarda ilk başarılı derecesini elde etti.

Judo Milli Takımı’nda bu yıl gençler kategorisinde karma takımlarda Avrupa ikinciliği, dünya üçüncülüğü elde eden judokalar, büyüklerde de Rusya’nın Ufa kentinde bronz madalya ile üçüncülük kürsüsüne çıktı.

2018 yılında Rusya’nın Ekaterinburg kentindeki karma takımlarda şampiyon olan Almanya ile Ufa kentinde yapılan organizasyonda bronz madalya mücadelesi yapan milli judocular, karşılaşmayı 4-1 kazanarak karma takımlarda ilk başarılı derecesini elde etti.