Jübile yapacak Cüneyt Çakır’a Gaziantep’te plaket

Faal hakemlik kariyerini noktalayan ve jubile için Gaziantep’te bulunan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, küçük futbolcuların karşılaşmasında başlama düdüğünü çaldıktan sonra düdüğünü genç kadın hakeme bıraktı. Hakem Çakır’a maçın ardından çiçek ve plaketle takdim edildi.

Gaziantep’te oynanacak olan Türkiye-Çekya maçında jübile yapacak olan Türk futbolunun başarılı hakemlerinden Cüneyt Çakır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarından yararlanan çocuklarla buluştu. Cüneyt Çakır, Büyükşehir Belediyesi Hasan Doğan Futbol Sahası ve Hasan Celal Güzel Futbol Sahası’nda eğitim gören 12 yaş grubu çocukların gösteri maçının başlama düdüğünü çaldıktan sonra düdüğünü genç kadın hakeme bıraktı.

Çocuklardan pankartlı destek, büyükşehirden plaket

Hasan Doğan Futbol Sahası’nda yapılan etkinlikte Şampiyonlar Ligi resmi müziği ile sahaya çıkan takımlar, Cüneyt Çakır için “Cüneyt Çakır Hocamız Gazi Şehrimize Hoş Geldiniz” yazılı pankartlar taşıdı. Oyuncular devamında Cüneyt Çakır ve protokolle hatıra fotoğrafı çektirdi. Maçın onuncu dakikasında ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Erdem Güzelbey, hakem Cüneyt Çakır’a plaket takdim etti.

"Cüneyt hocamız başarının tesadüf olmadığını gösterdi"

Plaket takdim töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Cüneyt Çakır’a katılımı için teşekkür ederek, “Türkiye’nin örnek hakemlerinden Cüneyt Çakır ile beraberiz. Bir kez daha gördük ki hiçbir başarı tesadüf değil. Büyük bir çalışmanın, mücadelenin, zaman ve emek vermenin ürünü. Bunu Cüneyt hocamızda da gördük" ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır: "Bugün duygu yüklü ve gururluyum"

Plaket takdimi öncesi açıklamalarda bulunan hakem Cüneyt Çakır ise gösterilen misafirperverlik için Gazianteplilere teşekkür ederek, “Böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençler geleceğimiz. Ben inanıyorum ki bugün burada bulunan genç sporcu kardeşlerimizden biri belki ileride dünya starı olacak. Gençlerimiz eğitimlerine devam etsinler, çalışmaktan vazgeçmesinler. Ben bugün çok duygu yüklüyüm. İki gün sonra son defa sahaya çıkacağım. Dolayısıyla böyle bir organizasyonu düşünenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Futbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği gösteri maçında Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir, Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe’de tribünden maçı izledi.