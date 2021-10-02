Jr Billie Jean King Cup-Jr Davis Cup’ta finalin adı belli oldu

Jr Billie Jean King Cup ve Jr Davis Cup’ta finale yükselen isimler belli oldu. Kızlarda Çek Cumhuriyeti ve Japonya finalde eşleşirken, erkeklerde Rusya ve Fransa şampiyonluk mücadelesi verecek.

Jr Billie Jean King Cup ve Jr Davis Cup’ta bugün play-off karşılaşmaları da devam etti. Kız Milli Takımı’nın rakibi Romanya, Erkek Milli Takımı’nın rakibi ise Brezilya’ydı.

Romanya karşısındaki ilk maçta Duru Yağmur Durgun, Mara Gae’ye 6-1,6-2 ile mağlup oldu. İkinci maçta Melisa Ercan sakatlık nedeniyle Cara-Maria Mester maçından çekildi. Kız Milli Takımı çiftler maçında oynamadı. Seri 2-0 sona erdi.

Brezilya serisinin ilk maçında Önder Balcı, Luis Felipe Sandoval Carvalho’ya 6-2, 6-4’lük setlerle yenildi. Atakan Karahan ise, Matheus Amorim De Lime’ye 6-1, 6-0 ile mağlup oldu. Son maçta Atakan Karahan ve Önder Balcı ikilisi, Henrique De Brito/Luis Felipe Sandoval Carvalho’ya 6-2’lik iki setle mağlup oldu. Seri 3-0 Brezilya lehine tamamlandı.

Milli takımları yarın 10.30’da 11-12.’lik maçlarına çıkacaklar. Final karşılaşmaları ise 11.00’de başlayacak ve iki tekler, bir çiftler mücadelesi sonunda şampiyon belli olacak.