banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
AB, 13,8 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Fenerbahçe 4.transferini açıkladı!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
Sarıgül: Herkes kendi kimliğini, serbestçe ifade etsin!
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı

Joshua King, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Norveçli futbolcu Joshua King, İstanbul’a geldi.

Spor 12.07.2022, 23:21
Joshua King, İstanbul’a geldi

Fenerbahçe’nin prensip anlaşmasına vardığı Norveçli futbolcu Joshua King, İstanbul’a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile prensip olarak anlaşmıştı. 30 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’ndan çıkış yapan Norveçli futbolcu daha sonra kendisini bekleyen kulüp yetkilileriyle alandan ayrıldı.

Joshua King, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertlilerle resmi sözleşmeye imza atacak.

King son olarak İngiliz ekibi Watford’da forma giymişti.

Yorumlar (0)
22°
açık