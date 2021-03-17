Josef De Souza'ya 4 milyon 700 bin Euro!
Siyah- beyazlı futbolcu Josef De Souza, eski takımı Al Ahli ile davasını kazandı.
FIFA, Josef De Souza ile Suudi Arabistanlı kulüp arasındaki davada Souza'yı haklı buldu. Kurul, Ah Ahli'nin Souza'ya 4 milyon 700 bin Euro ödemesine karar verdi.
Ödemesini alamadığı için sözleşmesini feshedip, sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı futbolcu için Al Ahli, haksız fesih yaptığını iddia etmişti. Bu gerekçeyle FIFA'ya başvurmuş ve 16 milyon 366 milyon Euro tazminat talep etmişti. Dava sonucunda FIFA, Souza'nın haklı fesih gerçekleştirdiğine ve Beşiktaş'a transferinde bir kusur olmadığına karar verdi.
FIFA, Al Ahli'nin futbolcuya 4 milyon 700 bin Euro ödemesine karar verdi.
Al Ahli'den bir yetkilinin yaptığı açıklama şu şekilde:
"FIFA'nın bu kararına şaşırdık ve garip bulduk. Yönetim olarak kararın haksız olduğunu düşünüyoruz ve konuyu CAS'a taşıyacağız. Josef de Souza'nın bize tazminat ödeyeceğine inanıyoruz. FIFA'da birçok davamız olduğu için bu karar da aleyhimize sonuçlandı."