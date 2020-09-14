Beşiktaş’ın yeni transferi Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Souza, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.