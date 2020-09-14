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Josef de Souza sağlık kontrolünden geçti
BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ JOSEF DE SOUZA, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ.
Spor 14.09.2020, 19:56
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Beşiktaş’ın yeni transferi Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Souza, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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