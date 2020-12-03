banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Buzdolabında köpek kaçırıyorlar
Buzdolabında köpek kaçırıyorlar
Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi
Ankara Valiliğinden mesai saati düzenlemesi
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
Azerbaycan'a 50 milyar dolarlık tazminat yerine Zengezur verilecek
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti
BAE'nin satın aldığı İsrailli futbol takımının taraftarları İslam'a küfretti

Josef de Souza, Kasımpaşa maçında yok

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza’nın dünkü idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında bugün yapılan MR görüntülenmesinde iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini açıkladı. Josef de Souza, Kasımpaşa maç kadrosundan çıkarıldı.

Spor 03.12.2020, 18:01
5
Josef de Souza, Kasımpaşa maçında yok

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza’nın dünkü idmanda yaşadığı sakatlık sonrasında bugün yapılan MR görüntülenmesinde iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edildiğini açıkladı. Josef de Souza, Kasımpaşa maç kadrosundan çıkarıldı.

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir. Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
Yorumlar (0)
10°
açık