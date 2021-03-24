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Josef De Souza'dan yeni tarz
Beşiktaş'ın sevilen oyuncusu Josef De Souza, yeni saçlarıyla dikkat çekti.
Spor 24.03.2021, 12:10 24.03.2021, 12:16
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Performansıyla taraftarları ve kulübü oldukça memnun bırakan Beşiktaşlı Josef De Souza, imajını değiştirdi.
Yıldız futbolcu, saçlarını beyaza boyadı. Yeni saçlarıyla fotoğraf paylaşan Souza'nın gönderisine binlerce beğeni yağdı.