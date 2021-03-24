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Josef De Souza'dan yeni tarz

Beşiktaş'ın sevilen oyuncusu Josef De Souza, yeni saçlarıyla dikkat çekti.

Spor 24.03.2021, 12:10 24.03.2021, 12:16
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Josef De Souza'dan yeni tarz

Performansıyla taraftarları ve kulübü oldukça memnun bırakan Beşiktaşlı Josef De Souza, imajını değiştirdi.

Yıldız futbolcu, saçlarını beyaza boyadı. Yeni saçlarıyla fotoğraf paylaşan Souza'nın gönderisine binlerce beğeni yağdı. 

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