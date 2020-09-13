Josef De Souza bugün imza için geliyor!

Beşiktaş yeni transferi Josef de Souza'ya kavuşuyor. Her konuda anlaşma sağlanan Brezilyalı ön libero bugün 15.00'te İstanbul'da olacak. Josef sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık imzayı atacak.

Beşiktaş'ın Sambacı'ya yıllık 1.6 milyon Euro vereceği öğrenildi. Öte yandan Josef dün sosyal medya paylaşımıyla adeta transferini açıkladı. Josef sosyal medya hesabının profil fotoğrafını bir tasarımcının paylaştığı Beşiktaş formalı görsel ile değiştirdi.