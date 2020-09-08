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Jose Sosa: “Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok gururluyum”

Fenerbahçe’nin Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, sarı-lacivertli takımda olmaktan dolayı çok gururlu olduğunu ifade ederken, Fenerbahçe için hedeflerin her zaman en yüksekte olması gerektiğini belirtti.

Spor 08.09.2020, 17:04
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Jose Sosa: “Fenerbahçe'de olmaktan dolayı çok gururluyum”

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa bir basın toplantısı düzenledi. Biraz karmaşık bir durumdan geldiğini belirten Sosa, “Önümüzde olan pandemiden dolayı sağlık konusunda sıkıntılıydım. Şu an gerçekten mutluyum burada olduğum için. Bir an önce sahaya dönmek için çok istekliyim” dedi.

“Fenerbahçe beni çok istedi”

Fenerbahçe'ye geliş süreci ile alakalı konuşan Jose Sosa, “Tabi ki Türkiye'ye birçok kez gelip gittim. Her seferinde farklı şekilde oldu. Fenerbahçe beni çok istedi. Ama ben bugüne kadar Türkiye'de hangi takıma gitsem insanlar bana iyi davrandı. Bu sefer de buradayım ve çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Takım iyi çalışıyor”

Antrenmanlarla ilgili görüş belirten Arjantinli futbolcu, “Geç katıldım biraz, bu yüzden de tam takımla antrenmanlara çıkamadım. Ama gördüğüm kadarıyla takım iyi çalışıyor. Benim için önemli olan geri döndüğümde vücudumu tanımak ve takıma kendimi empoze etmek. Uzun bir süreç ve bu süreç için akıllı bir şekilde çalışmak gerekiyor” diye konuştu.

“Hedefler en yüksekte olmalı”

Takımın hedefi ile alakalı açıklamalarda bulunan Sosa, “Her zaman hedef daha yükseğe ve daha iyi olmalı. Öncelikle bu başarılar soyunma odasından geçiyor. Herkes birbirine güvenmeli. Lig sonunda ne olacağını şimdiden tahmin etmek zor ama iyi bir sezon geçirmemiz lazım. Ben bireysel olarak en iyimi vereceğim. Hedefler en yüksekte olmalı” değerlendirmesini yaptı.

“Takım için en iyi pozisyonda oynayacağım”

Kariyerinde farklı pozisyonlarda görev aldığı hatırlatılan Jose Sosa, “Bugüne kadar hep şansım oldu hocalardan yana ve farlı pozisyonlarda oynadım. Adapte olan bir oyuncuyum farklı pozisyonlara. Daha hocayla pozisyonu konuşmadık. Takımda orta sahada birçok iyi isim var ve bu takım için önemli. Tabi ki ben hocayla konuştuktan sonra takım için en iyi pozisyonda oynayacağıma inanıyorum. Önemli isimler var. Ben de bütün takımdaki oyunculardan biriyim. En iyimizi vermek için buradayız. İsimlerin burada çok önemi yok. Hazırlığım devam ediyor. Ama bu sene oyuncular olarak bizim biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Pandemiden dolayı liglere ara verilebilir. O yüzden sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Taraftarın inanılmaz bir desteği var”

Fenerbahçe taraftarına değinen Arjantinli yıldız, “Bu süreçte taraftarsız oynayacağız bir süre. Bu gerçekten çok üzücü bir süreç. Çünkü burada oynadığım her zaman takım kötüyken taraftarın inanılmaz bir desteği vardı. Bu, takımı ileri götürmek için çok önemli. Bu kötü zamanları atlatıp umarım taraftarımızla maçlara çıkabileceğiz” dedi.

“Lider oyuncularda pozitiflik ortaya çıkar”

Sosa, takımlarda liderlerin her zaman önemli olduğunu vurgulayarak, “Liderler takımı en iyiye götürmeyi düşünürler. Kaptanlar ve liderler iyi olmalılar. Trabzon'da liderdim ama diğer arkadaşlarla fikir alışverişinde bulunuyorduk. Lider oyuncularda pozitiflik ortaya çıkar” ifadelerini kullandı.

“Emre Belözoğlu en iyi oyunculardan biri”

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Emre Belözoğlu hakkında görüş belirten Sosa, “Çok önemli bir isim çünkü gerçekten kendisine saygım var. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Transfer sürecinde benimle iletişime geçmesinden çok memnun oldum. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Burada olmaktan dolayı çok gururluyum”

Futbol kariyerine de değinen Sosa, “Her seneye farklı bakıyorum. İki sene burada kontratım var. Hayatta ciddi kararlar almanız gerekiyor. Pandemi sürecinin öncesinde ya da sonrasında aldığınız kararlar değişebiliyor. Pandemi olunca Arjantin'e dönebilir miyim diye düşündüm ama sonunda buradayım. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum” açıklamasını yaptı. 

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