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Jose Sosa, Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Jose Ernesto Sosa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor 22.08.2020, 08:52
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Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Arjantinli futbolcu Jose Ernesto Sosa'yı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından duyurdu. 2 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli futbolcu, gecenin geç saatlerinde takımın kamp yaptığı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelecek ve kamp kadrosuna dahil olacak. Ayrıca Jose Sosa, daha önce Emre Belözoğlu'na ait olan 5 numaralı formayı giyecek.
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