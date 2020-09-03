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Jose Sosa antrenmanlara başladı
EŞİ KORONA VİRÜSE YAKALANAN FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERLERİNDEN ARJANTİNLİ FUTBOLCU JOSE SOSA ANTRENMANLARA BAŞLADI.
Spor 03.09.2020, 14:24
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Eşi korona virüse yakalanan Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Arjantinli futbolcu Jose Sosa antrenmanlara başladı.
Fenerbahçe’de yeni transfer Jose Sosa, korona virüs testlerinin negatif sonuçlanmasının ardından antrenmanlara başladı. Takımdan ayrı bireysel çalışmalara başlayan Arjantinli futbolcu, antrenman eksikliğini kapatana kadar kendisine hazırlanan özel program çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştirecek. Sosa, haftaya takımla beraber çalışmalarına başlayacak.
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