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Jose Miguel Gonzalez kovuldu

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) son sırada bulunan Getafe'de teknik direktör Jose Miguel Gonzalez görevden alındı.

Spor 05.10.2021, 10:35 05.10.2021, 11:11
Jose Miguel Gonzalez kovuldu

La Liga'da geride kalan 8 haftada alınan 1 puanın ardından Getafe Kulübü, "Michel" lakaplı İspanyol teknik direktör ile yollarını ayırma kararı aldı.

Türk futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe'de yeni teknik direktörün Quique Sanchez Flores olması bekleniyor.

Diğer yandan La Liga'nın alt sıralardaki diğer takımlarından Levante de teknik direktör Paco Lopez'in görevine dün son vermişti.

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