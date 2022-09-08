Son Dakika
Jorge Jesus’tan kaleci Bushchan’a ‘yat’ hareketi!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan’a müsabakanın ardından hareketleriyle tepki gösterdi.
Spor 08.09.2022, 22:13
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev kalecisi Georgiy Bushchan’a müsabakanın ardından hareketleriyle tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev’i son dakikalarda attığı golle 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, Kiev kalecisi Bushchan’a maç sonunda tepki gösterdi. Müsabaka boyunca sürekli oyunu soğutma hareketlerinde bulunan ve zaman geçirmeye çalışan Kievli kaleciye maçın sonunda Portekizli teknik adam, yaptığı hareketlerle tepkisini koydu.
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