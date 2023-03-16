Jorge Jesus’tan kadroda 5 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Kadıköy’deki Sevilla maçında son olarak deplasmanda oynadıkları müsabakaya göre 5 farklı isme görev verdi.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında sahasında İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe’de ilk maça göre 5 farklı oyuncu ilk 11’de görev aldı. Sarı-lacivertli takımın teknik adamı Jorge Jesus, İspanya’da oynanan karşılaşmada King, Arao, Crespo, İrfan Can ve Lincoln’u oynatırken, içerideki maçta bu isimlerin yerine Arda, İsmail, Oosterwolde, Zajc ve Batshuayi’yi sahaya sürdü. Jesus’un Sevilla karşısında mücadeleye başlayacağı ilk 11 şu şekilde:

"Altay, Serdar, Samet, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Zajc, Oosterwolde, Arda Güler, Batshuayi, Valencia"