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Jorge Jesus, Nef Stadı’ndan ayrıldı
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadelenin ardından özel bir araçla stattan ayrıldı.
Spor 05.11.2022, 22:49
Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadelenin ardından özel bir araçla stattan ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray - Beşiktaş derbisini takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, locada maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Portekizli teknik adam, polis koruması eşliğinde özel araçla stattan ayrıldı.