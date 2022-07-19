Jorge Jesus: “Kim Min-jae transferi bizim için ağır bir darbe oldu”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın akşam deplasmanda oynanacak Dinamo Kiev maçı öncesi açıklamalarda bulunarak, “Şampiyonlar Ligi bizim için büyük önem arz ediyor” dedi. Deneyimli teknik adam Kim Min-jae’nin transfer olacak olmasını ise kendisi için sürpriz olduğunu ve takım için ağır bir darbe olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Polonya’da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Maç öncesi Teknik Direktör Jorge Jesus ve Attila Szalai basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın oynanacağı Miejski Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında ilk olarak söz alan Attila Szalai, yarın oynanacak karşılaşmayla ilgili, “Yarınki maç için sabırsızlanıyoruz. Çok başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. Yoğun antrenmanlar yaptık, iyi hazırlık maçları oynadık. Bu maça hazırız. Yarın oynayacağımız ilk resmi maç için sabırsızlanıyoruz. Teknik heyetimiz rakibimizi bize en iyi şekilde anlattı. Onlardan neler beklememiz gerektiğini, nasıl taktiklerle oynadıklarını, iyi ve kötü yönlerini söylediler. En iyi şekilde bu maça hazırlandık. Rakibimizi iyi biliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Tüm takımın UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın önemini bildiğini aktaran Szalai, bu sezon büyük hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi. Macar stoper, “Herkes sabırsızlıkla maç anını bekliyor. Herkes ilk maç için çok mutlu. Herkes biliyor ki Şampiyonlar Ligi bizim için büyük önem arz ediyor. Grup aşamasına kalmak istiyoruz. Bu sezon büyük hedeflerimiz var. Bunun için iyi çalışmamız gerekiyor. Yarın ki maçı dört gözle bekliyoruz” dedi.

Jorge Jesus: “Pozitif düşünceye sahip kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı ile ilgili görüşlerini aktararak, "Kurada bize Şampiyonlar Ligi’nde çok tecrübeli bir rakip çıktı. Güçlü bir takım. Ben onları iyi tanıyorum çünkü geçen sene onlara karşı oynadım ve iyi tanıyorum. Zor anlar olacaktır ama iyi çalıştık. Onların kalitesine sahada en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Rakibimizin oyuncularının yüzde 70-80’i Ukrayna milli takım oyuncuları. Yaklaşık 4-5 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Yavaş yavaş birbirimizi tanıyoruz. Bizler oyuncuları, oyuncular da bizlerin onlardan neler istediğini anlamaya çalışıyor. Pozitif düşünceye sahip kaliteli bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu da bize özgüven veriyor. Rakibimiz Dinamo Kiev’in yaklaşık 4-5yıldır birlikte oynadığını biliyoruz. Biz sadece 4-5 haftadır antrenman yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’da yaşananlar hakkında da konuşan deneyimli teknik adam, “Ukrayna’da olanları hepimiz biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Umarım yarınki maç sadece sportif çerçevede geçer, farklı şeyler konuşulmaz. Hepimiz orada olanlara saygı duyuyor, acılarını paylaşıyoruz. Ukraynalı oyuncular muhakkak duygusal anlamda kendilerini güçlü hissediyordur ki yarın sahada ülkeleri adına pozitif bir maç çizebilsinler” şeklinde konuştu.

“Takımları aynı seviyede görüyorum”

Dinamo Kiev’in Teknik Direktörü Lucescu’nun yabancı teknik direktörler arasında bir sembol olduğunu aktaran Jesus, şunları söyledi:

"Sadece tecrübeli bir teknik adam değil, aynı zamanda futbol adına çok bilgili biri. Kalitesini gittiği her takımda göstermiş bir teknik direktör. Şampiyonlar Ligi’nde de çok tecrübesi var, aynı benim gibi. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştık. Dolayısıyla bizim fikirlerimizi iyi biliyor. Teknik heyetleri geçen seneki takımımızla nasıl oynadığımızı analiz ettiler. Biz de o zaman nasıl oynadıklarını ve şimdi nasıl oynadıklarını analiz ettik. Takımları aynı seviyede görüyorum.”

“Min-jae transferi bizim için ağır bir darbe oldu”

Kim Min-Jae ile ilgili soru hakkında konuşan Jorge Jesus, “Min-jae konusu benim için sürpriz oldu, maçtan 3 gün önce bu durum gerçekleşti. Bildiğim kadarıyla Fenerbahçe şu anda bu durumda bir şey yapamıyor. Çünkü onunla ilgilenen kulüp kontratındaki çıkış maddesini ödeyecek. Dolayısıyla o konuda kulübün yapabileceği bir şey yok. Bizim için ağır bir darbe oldu diyebilirim çünkü özellikleriyle gerçekten önemli bir oyuncuydu sistemimizde. Ama takımımızda başka kaliteli oyuncular da var. Biz takımımızdaki diğer oyunculara da güveniyoruz. Ama Min-Jae’nin sahip olduğu özellikleri de inkar edemeyiz” yanıtını verdi.

Rakiplerini iyi tanıdığını ve geçen seneki kadrolarından sadece 2 isimle yolların ayrıldığını hatırlatan Jesus, son karşılaşmada olduğu gibi yine Lucescu’ya karşı sahadan mutlu ayrılmak istediğini belirterek, “O maça dair her şeyi hatırlıyorum. O maça dair yaptığımız bütün çalışmaları hala elimizde saklıyoruz. Çok fazla yeni bir şey olduğunu düşünmüyorum, bizi şaşırtacak bir durum olacağını düşünmüyorum. Geçen seneden 2 oyuncuları gitti. Takımının yüzde 80’i aynı. Çok büyük bir yenilik olacağını düşünmüyorum. Lucescu’nun futbolda göstermiş olduklarından dolayı ona büyük bir saygı duyuyorum. İyi bir arkadaşlığımız var. Umarım geçen sene olduğu gibi bu sefer de sahadan mutlu ayrılan taraf ben olurum” dedi.

Dünya Fenerbahçeliler gününü kutlayan Jorge Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutluyorum. Tarihi büyük bu kulübün özel günü. Hem Fenerbahçe taraftarı hem de Türkiye için önemli bir gün. Alınacak bir galibiyet çok önemli olur ama 2 takım arasında dengeli bir güç dengesi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’deki çoğu oyuncu daha önce Şampiyonlar Ligi’nde oynamadı, Fenerbahçe de uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi’nde yok. Bu onlar için bir avantaj olabilir ama biz istek ve kararlılığımızı gösterir, taktiksel anlamda iyi organize olabilirsek onları şaşırtabileceğimizi düşünüyorum.”