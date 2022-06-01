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Jorge Jesus İstanbul’da

Fenerbahçe’nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul’a geldi.

Spor 01.06.2022, 02:14
Jorge Jesus İstanbul’da

Fenerbahçe’nin görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, İstanbul’a geldi.

Fenerbahçe’nin görüşmelerini devam ettirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Türkiye’ye geldi. Lizbon’dan havalanan özel uçakla Sabiha Gökçen Havaalanı’na inen Jorge Jesus, kendisini bekleyen özel helikopterle havaalanından ayrılıp kalacağı otele geçti.

Portekizli teknik adamın gelecek günlerde Fenerbahçe ile resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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