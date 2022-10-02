Jorge Jesus: “İki takım da şampiyonluğa oynayacağını gösterdi”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Beşiktaş ile oynanan derbi mücadelesi sonrasında iki takımın da şampiyonluğa oynadığını ifade etti. Jesus ayrıca Fenerbahçe’de sonradan giren oyuncuların performansı yukarıya çekemediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda derbi mücadelesinde Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu akşamki sonucun kendilerini mutlu etmediğini söyleyerek, “Düşünüyorum ki Beşiktaş’ı da memnun etmedi. İki takım da kazanmak için oynadı. İlk 70 dakikada daha iyi olan bizdik. Daha fazla şut çeken, pozisyona giren bizdik. Son 15, 20 dakikada Beşiktaş daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler oyun anlamında yukarıya çekti onları. Bizim iki tane girdiğimiz pozisyon vardı son 15 dakikada. Büyük ve güzel bir maçtı. Maçın hızı, teknik ve taktik anlamda güzeldi. Dünyadaki büyük derbilere baktığımızda bugünkü maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel bir atmosfer yaptılar. Oyuncularda rakiplerine, kulüplerine saygı göstererek oynadılar. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe futbolcularını tebrik ediyorum” dedi.

“Diğer maçlara göre dengeli bir rakiple oynadık”

Her maçın aynı olmadığını söyleyen Jesus, “Bugün çok iyi organize olan takıma karşı oynadık. Kaliteli oyuncuları olan ve Fenerbahçe’ye benzer kalitede bir takıma karşı oynadık. Diğer oynadığımız maçlara kıyasla daha dengeliydi. Milli takıma 13, 14 oyuncu veren takımlar bu tarz sıkıntılar yaşıyor. Ama bundan Valencia’yı hariç tutuyorum, kendisi yüksek bir seviyede oynadı” ifadelerini kullandı.

“Her takıma karşı defansif anlamda kuvvetliyiz”

Beşiktaşlı futbolcuların bir çok kez ofsayta düşme durumunun özel olarak çalışılmadığını söyleyen Jesus, “Defansif olarak uygulamak istediğimiz fikirleri rakibimiz kim olursa olsun değişmiyor. Oyuncularımızın bizim istediğimiz şeyleri uygulaması için uğraşıyoruz. Beşiktaş’a karşı yaptığımız bir durum değildi. Fenerbahçe defansif anlamda kuvvetli ve bize gol atılması kolay değil bu oyuncu kalitesinden kaynaklanıyor. Bugün son 15 dakikada yakaladıkları pozisyon dışında başka bir pozisyon yoktu. Bu da ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor defansif oyunumuzun” şeklinde konuştu.

“Sonradan giren oyuncular performansı yukarıya çekemedi”

Oyuncu değişikliklerine değinen tecrübeli teknik adam, “Bugünkü oyuncu değişiklikleri daha önceki maçlara kıyasla beklediğimiz katkıyı veremedi. Her maçta 5 oyuncu değiştiriyorum ama bugün sonradan giren oyuncular, 11’de oynayan oyuncularla aynı seviyeyi gösteremedi. Rossi’yi saymıyorum, son 5 dakikada girdi. Oyuna giren ilk 3 oyuncu sonrasında takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı. Beşiktaş’ta girenler olumlu anlamda katkı sağladılar. İlk 70 dakika boyunca biz rakibe topu vermemiştik. Bizde sonradan oyuna giren oyuncular performansı yukarıya çekemedi” diye konuştu.

“İki takımda şampiyonluğa oynayacağını gösterdi”

Fenerbahçe’nin maç öncesinde favori olarak gösterilmesiyle ilgili soruya cevap veren Portekizli teknik adam, “Fenerbahçe’nin neden bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş’ında çok iyi ve kaliteli oyuncusu var, şampiyonluk için yarışıyorlar. Dengeli maç ve dengeli bir lig. Bu sene şampiyonluğa oynayan 5 tane takım var. Geçen sene Trabzonspor çok önde götürmüştü. Bu sene takımlar çok yatırım yaptı. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe’yi favori olarak görmedim. Favori sahada gösterilir. İki takımda iyi oynadı ve şampiyonluğa oynayacağını gösterdi” dedi.

“Maçın yoğunluğunda bu faul sayıları normal”

Manchester City, Manchester United maçında 12 faul, Beşiktaş, Fenerbahçe mücadelesinde 36 faul olmasıyla ilgili soruya cevap veren Jorge Jesus, “City ve United’ın oyuncuları teknik anlamda çok kaliteli. Çoğu zaman faul yapmalarına gerek bile kalmıyor. Bu yüzden o takımlarda oynuyorlar. Bugün iki takıma baktığımız zaman ilk yarıda 5 faulümüz vardı. İki takımın da toplam 15 faul yaptığını düşünürsek normal. Maçın yoğunluğuna baktığımızda bu normal. İlk yarıda City 4-0 öndeydi, rakibin faul yapacak vakti olmadı fark bu yüzden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.