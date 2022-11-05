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Jorge Jesus, Galatasaray - Beşiktaş derbisinde
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini takip ediyor.
Spor 05.11.2022, 21:13
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini takip ediyor.
Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’ta takip ediyor. Nef Stadı’nda oynanan müsabakayı locada izleyen Jesus, maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı.