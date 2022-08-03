Jorge Jesus: “Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın oynanacak olan Slovacko maçı öncesinde konuştu. Çekya ekibine karşı iyi hazırlandıklarını ifade eden Jesus, “Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istiyoruz” dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.00’de Çekya temsilcisi Slovacko’yu konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak istediklerini belirten Jesus, “Yarın ki maç bizim için farklı maç olacak. Avrupa Ligi’nde gruplara katılmak istiyoruz. Bu turnuvada da iyi takımlar var, normalde Türk takımları turnuvalarda çok ileri gidemedi ama biz bir haftadır çalışıyoruz. Kendi gücümüzü biliyoruz gruplara kalmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Yeni transferler fizik olarak hazır”

Yeni transferlerin son durumları hakkında konuşan deneyimli teknik adam, “Bu üç oyuncu baktığımız zaman; Henrique, Brezilya’da zaten resmi maçlar oynuyordu, çok fazla lig maçına çıktı. Luan Peres, Avrupa’da henüz hazırlık dönemindeydi, çok fazla maç oynamadı. Alioski de hazırlık dönemindeydi. Emin olduğum fiziksel anlamda daha hazır oyuncu” ifadelerini kullandı.

“Türkiye Ligi için en büyük adaylardan biriyiz”

Fikirlerinin takım üzerinde ne kadar oturduğu ve kaleci transferi ile ilgili sorulan soruya Jesus, “Şu anda yüzde olarak net söylemem mümkün değil ama her geçen gün daha güçlü oluyoruz. Çok güçlü ve dengeli daha iyi tanıyoruz, her geçen gün takıma katılanlar var. Takımımıza güç katacaklar. Yeni gelenler de sistemi anlıyor daha iyi adapte oluyorlar. Gerçekçi olmak gerekirse herhangi bir Türk takımı Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligini kendine hedef koymuyor. Ama Türkiye ligi şampiyonluğu için en büyük aday biziz" diye konuştu.

"Kalede Ertuğrul’a görev vereceğiz"

Sakatlığı bulunan Altay Bayındır’ı yarın riske etmeyeceklerini aktaran deneyimli çalıştırıcı, “Altay yarınki maça başlayamayacak. Kalede Ertuğrul Çetin’e görev vereceğiz. O’na güveniyoruz, iyi bir kaleci. Ama başka bir kaleci aradığımız da doğru. Çünkü 3 kaleciye ihtiyacımız var. Ertuğrul’a güvenimiz tam” dedi.

"En önemli hedefimiz Türkiye ligini kazanmak"

Derin bir kadroya sahip olduklarını sözlerine ekleyen Portekizli teknik adam, “Bu tarz sakatlık durumlarında kaliteyi kaybetmemek için derin, dengeli kadro oluşturmaya çalıştık. Yarınki maçta da çok fazla süre almayan oyuncular olabilir. Takıma yeni katılanlar var. Taraftar bize inansın. En önemli hedefimiz Türkiye ligini kazanmak. Avrupa’da da ileriye gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Ama Fenerbahçe’nin her zaman Avrupa arenasında kendini göstermesi gerekiyor. Son zamanlarda Türk takımları çok ileri gidemediler ama ülke sıralaması için de çok önemli bu. Kendi imkanlarımız ve gerçeklerimiz doğrultusunda bu turnuvada en ileriye kadar gitmek istiyoruz. Taraftarın desteği önemli. Onların desteğiyle gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz” şeklinde konuştu.

"Bazen üçlü bazen dörtlü oynayacağını göreceksiniz"

Takımlarının asla tek sistemde oynamadığına dikkat çeken Jesus, şöyle devam etti:

“Aslında iki farklı Dinamo Kiev maçında üçlü oynamadık. Geri dörtlüde iki stoper vardı. Bu maçta da değişiklik olmayacak. Tek sistemle oynayan hiçbir takım yoktur. Benim takımlarım da asla tek sistemle oynamaz. Bazen üçlü bazen dörtlü oynayacağını göreceksiniz. Luan Peres üçlü oynamaya alışkın bir oyuncu. Bu tarz oyunculara sahip olmak avantaj. Oyuncular bu özelliklere sahip oldukları zaman taktiksel değişiklikler de yapabilirsiniz.”

"Elimizdeki diğer forvetlere de güveniyoruz"

Santrfor transferini şu an düşünmediklerini vurgulayan Jorge Jesus, “Dinamo Kiev karşısında pek çok pozisyona girdik, 3-4 tane ama değerlendiremedik. O maç geride kaldı. İki maçta da onlara karşı iyi oynadık. Kırmızı karta kadar gerçekten çok iyiydik. Zaten bir forvet aldık, Joao Pedro. Ama elimizdeki diğer forvetlere de, Valencia, King, Serdar Dursun, Berisha’ya güveniyoruz. Onlara inanıyorum. Antrenmanlarla da gelişecekler. Şu anda zaten iyi kadromuz var. Uğraştığımız konu bir kaleci daha almak” cümlelerine yer verdi.

"Alioski yarın olmayacak"

Yeni transfer Ezgjan Alioski’nin maç eksiği sebebiyle yarın oynamayacağını söyleyen Jesus, "Henüz bugün katıldı takıma. Bir önceki takımıyla 2 haftadır çalışıyordu. Fiziksel anlamda yeterli değil. Yarınki maçta olmayacak” diyerek sözlerini noktaladı.