Jorge Jesus: "3. kez final oynama hayali kuruyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi’nde 3. kez final oynama hayali kurduğunu söyledi. Jesus, turnuvada favori olmadıklarını fakat iyi oynayarak şanslarını arttırabileceklerini ifade etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus, basın toplantısı düzenledi. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan toplantıda Jesus, turu İstanbul’a taşımak istediklerini ifade ederek, "Güçlü takıma karşı oynayacağız. Güzel, tarihi olan takıma karşı oynayacağız. Son yıllarda bu kupayı 4 defa kazandılar. Kaliteli yüksek seviyeli oyuncuları var. Dünya Kupası’nda Arjantin’de oynayan 3 oyuncuları var. Diğerlerinden bahsetmesek bu bile yeterli. Biz de Fenerbahçe’nin gücünü biliyoruz. İki aşamalı eleme olacak ilk maçta iyi sonuç alıp turu İstanbul’a taşıyacak gücümüz var" şeklinde konuştu.

"3. kez final hayali kuruyorum"

Jorge Jesus, UEFA Avrupa Kupası’nda 3. kez final oynamanın hayalini kurduğunu belirterek, "Bunun hayalini kuruyorum. 3. kez final oynama hayali kuruyorum. Kaybettiklerimden biri Sevilla’ya karşıydı. Bu turda her şey mümkün. Bu turu geçersek çeyrek finale kalacağız. Kura şansı da yanımızda olursa bu turnuvada her şey olabilir" açıklamasında bulundu.

"Alışık olmadığımız bir sistem olmayacak"

Sevilla karşısında takıma yabancı olmayacak bir sistem ile sahada olacaklarını aktaran Jesus, "Avrupa’da 10 maç yaptık. 7 galibiyet, 3 beraberliği var. Bu turnuvaya iyi başlangıç yaptık. Bu maçlarda farklı sistemle oynadık. Her maç takım için en iyi sistem hangisiyse onu seçeceğiz. Yarın oynayacağımız sistem takımın alışık olmadığı bir sistem olmayacak" ifadelerini kullandı.

"Bu turnuvada favori değiliz ama şansımızı arttırabiliriz"

UEFA Avrupa Ligi’nde gidebildikleri yere kadar gitmek istediklerinin altını çizen Jorge Jesus, "Daha önce de belirttim. Bu turnuvadaki hedefimiz gidebildiğimiz kadar uzağa gitmek. Son 16 veya çeyrek finale kaldığında seviye Şampiyonlar Ligi gibi oluyor. Biz de iyi performans sergiledik. Ana hedefimiz Türkiye Ligi’ni kazanmak ama Avrupa’da da güzel başlangıç yaptık, devam ediyoruz. Sevilla bizden daha tecrübeli bir takım ama bizim de kendi imkanlarımız var. Biz bu turnuvada favori değiliz ama adım adım şansımızı arttırabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

"Lig henüz belirlenmiş değil"

’Spor Toto Süper Lig’de play-off oynanmalı mı?’ sorusuna Jesus, "Burada Avrupa Ligi maçını konuşmak için bir aradayız. Türkiye Ligi’ni konuşmak için vaktimiz olacaktır. Türkiye Ligi’ni kazanmak için iki güçlü rakip Fenerbahçe ve Galatasaray var. Lig belirlenmiş değil" diye cevap verdi.

"Takımdaki tek sakat Peres"

Deneyimli teknik direktör, takımdaki tek sakat oyuncunun Luan Peres olduğunu dile getirerek, "Batshuayi sakatlığını atlattı. Yarın kadroda olabilecek. Peres’in iyileşmesin bekliyoruz. Umarım o da kısa sürede takıma katılır. Batshuayi kadroda olabilecek. Bugün de antrenman yapacağız, Sevilla’da da bir antrenman yapacağız. Bu antrenmanlarda bir sıkıntı olmazsa kadroda olabilecek durumda" ifadelerini kullandı.

"Taktiksel olarak iyi olursak iyi bir şans yakalayabiliriz"

Sevilla’nın La Liga’da Atletico Madrid’e karşı aldığı farklı mağlubiyetin kendileri için avantaj oluşturmayacağını vurgulayan Jesus, "Sevilla oyuncuları baskıya alışık oyuncular. Büyük takımlarda oynadılar, dünyanın en iyi milli takımlarında oynayan oyuncular. Bu tarz baskılara alışkınlar. Perşembe günü kendilerini göstermek isteyecekler. 6-1 kaybettiler ama bu benim için gösterge değil. Zor bir maç olacak. Zor atmosfere hazırız. Taraftarların çok ateşli atmosfer oluşturacağını biliyoruz. Taktik olarak iyi olursak biz iyi şans yakalayabiliriz. İyi olamazsak çok zorluk yaşarız" açıklamasında bulundu.