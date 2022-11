Jorge Jesus: “1 kişi eksik oynamamıza rağmen işler bizim için kolaylaştı”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen işlerin kendileri için kolaylaştığını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe evinde Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, zor bir maç olduğunu ifade ederek, “Maçtan öncede ön gördüğüm gibi oldu. Özellikle ilk yarıda rakibin yaptığı faullerle oyunun temposu bozuldu. Maç daha zor hale geldi ofansif anlamda. Bu rakibin taktiksel mücadelesiydi. 20 küsür faul yaptılar ama iyi pozisyon alan ve savunma yapan bir takım. Batshuayi’nin atılmasıyla 1 kişi eksik olmak kolay olmadı. Takımım yine galibiyete yakın olan taraftı. 1-0 öne geçmemize rağmen biz 2-0’ı kovaladık, maçın buraya gelme ihtimali daha yüksekti. Bir kişi eksik olmanın zorluğu fark ediliyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bir galibiyet daha aldık. Şimdi dinleneceğiz ve bir sonraki maça odaklanacağız. Avrupa da yarışan rakiplerimizden daha fazla maç oynuyoruz. Ezeli rakiplerimizden 12 maç daha fazla oynadık. Son maçtan sonra lige verilecek ara bizim için iyi olacak” dedi.

“1 kişi eksik oynamamıza rağmen işler bizim için kolaylaştı”

Maçın oynanma süresiyle ilgili soruya cevap veren Jesus, “İlk yarı 45+5 dakika oynandı, topun oyunda olduğu süre 21 dakikaydı. Maç gerek faullerle, gerek kale atışlarıyla çok fazla durdu. Fenerbahçe’nin bu şekil ofansif temposu kırılmış oldu, maç gerildi. Rakibimizin hocası tecrübeli. Fenerbahçe’nin temposunu nasıl kıracağını iyi biliyordu. Son 6 maçta onlara karşı kazanamamıştık. Onların belirlemiş olduğu strateji buydu. İşler ikinci yarı daha zorlaşacak derken 1 kişi eksik oynamamıza rağmen kolaylaştı. Çok fazla faul olmasını durduracak gücümüz yok. Hakemler, teknik ve disiplini yönetebilmeyi bilmeli. Her düşene faul çalmamalı hem Fenerbahçe hem Sivasspor için” şeklinde konuştu.

“Lige verilen ara takımımıza iyi gelecek”

Lige verilecek olan araya değinen Jorge Jesus, “Dünya Kupası sebebiyle lige verilecek ara bize iyi gelecek. Bu sürede sakat oyuncularımız iyileşme fırsatı bulacak ve 3 günde bir maç yaptığımız için sakatlık limitinde olan oyuncuların dinlenmesi için iyi olacak. Bu dinlenme herkes için olmayacak tabi, milli takımlarına giden oyuncularda olacak. Bu ara bizim takımımıza iyi gelecek. Alışkın olduğumuz bir durum değil ligin bu döneminde ara vermek. Yeniden hazırlık dönemi olacak. Buna adapte olmamız gerekiyor. Galatasaray - Beşiktaş maçında iki ezeli rakibi izledim. İki iyi takımın mücadelesiydi. Orada da güzel atmosfer vardı. Futbolcular birbirine saygı duyuyordu, bu benim için en önemlisi” ifadelerini kullandı.

“Lig bizim en büyük hedefimiz”

Her teknik direktörün kendine ait metodu olduğunu söyleyen Jesus, “Her teknik direktör farklıdır. Bende her zaman çalıştığım her takımda aynı şekilde çalışmaya çalışıyorum. Kendimce en iyi mantık çerçevesinde çalışıyorum. Oyuncularınız sizin fikirlerinize inanırsa işler daha kolay olur. Çok güzel bir grubumuz var. Kendi kapasitelerine inanıyorlar. Henüz hiçbir şey kazanmadık. Avrupa Ligi’nde son 16’dayız. Fenerbahçe şu anda Avrupa Ligi’nde en iyi 16 takım arasında. Bu da uluslar arası prestijin kazanılmasında önemli. Lig bizim en büyük hedefimiz. Bunu korumak istiyoruz” dedi.