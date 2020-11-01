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Jorge Felix: "1 ay sahalardan uzak kalacağım"

DG SİVASSPOR’UN ORTA SAHA OYUNCUSU JORGE FELİX, 1 AY YEŞİL SAHALARDAN UZAK KALACAĞINI DUYURDU.

Spor 01.11.2020, 17:12
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Jorge Felix: "1 ay sahalardan uzak kalacağım"

DG Sivasspor’un orta saha oyuncusu Jorge Felix, 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Felix, “Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı” dedi.

Sivasspor’un 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Jorge Felix, sosyal medya hesabından 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan Felix, şu notu ekledi:

“Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı ama işler zamanla düzelecek. Şimdi evimden takımımı destekleme zamanı geldi.”

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