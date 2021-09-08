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Joel Pohjanpalo, Türkiye’ye geldi

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Fin futbolcu Joel Pohjanpalo, İstanbul’a geldi.

Spor 08.09.2021, 16:58
Joel Pohjanpalo, Türkiye’ye geldi

Çaykur Rizespor’un yeni transferi Fin futbolcu Joel Pohjanpalo, İstanbul’a geldi.


Çaykur Rizepsor, Alman ekibi Bayer Leverkusen’de forma giyen 26 yaşındaki Finlandiyalı futbolcu Joel Pohjanpalo’yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. Pohjanpalo bugün İstanbul’a geldi. İstanbul Havalimanı’na inan 26 yaşındaki futbolcu daha sonra Rize’ye geçecek.

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