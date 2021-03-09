Joachim Löw milli takımı bırakıyor

Almanya Futbol Federasyonu internet sitesinde yer alan açıklamada 61 yaşındaki Joachim Löw'ün, 2022 Dünya Kupası sonuna kadar sözleşmesi olmasına rağmen bu yaza ertelenen Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevi bırakacağı ifade edildi.

Joachim Löw açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kararı çok düşünerek aldım. Gurur ve şükran içerisindeyim. EURO 2020 için motivasyonum yüksek seviyede olacak. Ülkeme böylesi bir hizmette bulunduğum için gururluyum. 17 yıldır Almanya'nın en iyi futbolcularıyla çalışıp onları gelişimlerini yakından gördüğüm için çok mutluyum. 2014 Dünya Kupası zaferinin yanı sıra birçok büyük başarıya imza attık. Almanya Futbol Federasyonu'na her zaman minnettar olacağım."

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller Löw için; "Kararına saygı duyuyoruz. Futbol dünyasının en büyük isimlerinden biri. Kararını bize bu kadar erken bildirmesi de önemli bir şey çünkü hazırlanacak vaktimiz olacak. İsmine yakışır biz dönem geçirdi takımın başında. Kendisine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Almanya Milli Takımlar Direktörü Oliver Bierhoff ise; "Löw ile 17 yıldır çok yakın çalışıyoruz. Zorlu ve başarılarla dolu bir süreç geçirdik. Bu serüvenin EURO 2020 sonrası bitecek olmasından ötürü üzgünüm. Kişisel iletişimimizin devam edeceği bir gerçek. Avrupa şampiyonası için hep birlikte hazırlanacağız." sözlerini kullandı.