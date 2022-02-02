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JOACHIM LÖW Kimdir? İşte LÖW'ün futbol kariyeri...

Dünyaca ünlü Alman teknik direktör Joachim Löw, Ali Koç'un şartlarını kabul etti. Löw'ün 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı, alacağı ücretin de kulüp artı sponsorluklarla karşılanacağı öğrenildi. Peki JOACHIM LÖW Kimdir? Futbol kariyerinde neler var? İşte ayrıntılar...

Spor 02.02.2022, 11:53 02.02.2022, 12:00
JOACHIM LÖW Kimdir? İşte LÖW'ün futbol kariyeri...

JOACHIM LÖW KİMDİR?

3 Şubat 1960 tarihinde Almanya'nın Schönau im Schwarzwald kentinde dünyaya gelen Joachim Löw, 1978 yılında profesyonel futbol yaşantısına başladı. Futbolculuk kariyerinde forvet bölgesinde görev yapan Alman teknik direktör, 17 yıllık kariyerinde Freiburg, Sttugart, Karlsruhe, Schaffhausen, Winterthur ve Fraunfeld formalarını giydi.

1992-1994 yılları arasında formasını giydiği Winterthur'da aynı zamanda altyapı teknik direktörlüğü de yapan Löw, İsviçre ekibinde antrenörlük hayatına başladı. 1994'te Fraunfeld'de oyuncu antrenörlüğü yaptıktan sonra 1996'da Stuttgart'ın başına getirilen deneyimli teknik adam, 1998/1999 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırdı.

Fenerbahçe'den sonra ülkesine dönerek Karlsruhe'nin başına geçen 61 yaşındaki çalıştırıcı, Aralık 2000'de Adanaspor'un teknik direktörü olarak yeniden Türkiye'ye döndü.

Akdeniz ekibinin ardından FC Tirol ve Austria Wien takımlarını çalıştıran Joachim Löw, 2004 yılında Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak göreve başladı. 2006 yılında Almanya Milli Takımı'nın başına getirilen Löw, 15 yıl Almanya Milli Takımı'nı çalıştırdıktan sonra EURO 2020 sonrası görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe, Teknik Direktörlük İçin Joachim Löw&#39;ü İkna Etmeye Çalışıyor

İLK VE TEK KUPASI

Fenerbahçe, 10 Kasım 1998 tarihinde oynanan Atatürk Kupası maçında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etmiş ve Joachim Löw yönetimindeki ilk ve tek kupasını kazanmıştı.

Fenerbahçe'nin ardından 2001 yılında Adanaspor'u da çalıştıran Joachim Löw, burada görev aldığı 5 maçta galibiyet yüzü göremedi ve 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşarak 0.40 gibi düşük bir puan ortalaması tutturdu.

JOACHIM LOW'UN TÜRKİYE KARİYERİ

Fenerbahçe'nin başında 38 resmi maça çıkan Joachim Löw, 24 kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve 2.05 gibi yüksek bir puan ortalaması yakaladı. 1998-99 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan Alman çalıştırıcı, Fenerbahçe macerasında 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı lacivertli takım o sezon 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile 72 puan alarak üçüncü olmuş, devre arasında yapılan yeni sezon sözleşmesi de "şampiyon olursak devam ederiz" ek maddesi nedeniyle geçersiz hale gelince Joachim Löw, 29 Mayıs 1999 tarihinde 4-1 kazandıkları Erzurumspor maçıyla birlikte Fenerbahçe kariyerini noktalamıştı.

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