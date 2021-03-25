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Joachim Löw Fenerbahçe sorusunu cevapladı

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Fenerbahçe ile adının anılmasını cevapladı.

Spor 25.03.2021, 12:56
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Joachim Löw Fenerbahçe sorusunu cevapladı

Son zamanlarda adı Fenerbahçe ile çokça anılan Joachim Löw, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kendisine bu konuyla alakalı soru sorulan Löw, bu duruma sezon sonunda sıcak baktığını ifade etti.

"Menajerim neyi kiminle konuşuyor bilmiyorum ve turnuvaya kadar hiçbir şey duymak istemediğimi söyledim ona. Turnuvadan sonra belki bazı takımların teklifiyle ilgilenebilirim ama şu anda tüm konsantrasyonum Avrupa Şampiyonası'nda."

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