banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Kurumlar vergisi yüzde 25’e yükseldi
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Haftanın son iş gününde piyasalarda son durum
Yağışlı hava geri geliyor!
Yağışlı hava geri geliyor!

Jimmy Durmaz: “Maçları Karagümrük’te oynasaydık her maçı kazanırdık”

Karagümrük’ün İsveç asıllı yıldızı Jimmy Durmaz çok özel açıklamalarda bulundu. Jimmy, maçları Karagümrük’te oynamaları durumunda her maçı kazanacak taraftar desteğine sahip olacaklarını söylerken, bugüne kadar her mevkide oynamasının hatırlatılması üzerine “Gerekirse kaleye de geçerim” dedi ve Viviano’nun forması ve eldivenlerini giydi.

Spor 14.04.2022, 11:22
Jimmy Durmaz: “Maçları Karagümrük’te oynasaydık her maçı kazanırdık”

Karagümrük’ün İsveç asıllı yıldızı Jimmy Durmaz çok özel açıklamalarda bulundu. Jimmy, maçları Karagümrük’te oynamaları durumunda her maçı kazanacak taraftar desteğine sahip olacaklarını söylerken, bugüne kadar her mevkide oynamasının hatırlatılması üzerine “Gerekirse kaleye de geçerim” dedi ve Viviano’nun forması ve eldivenlerini giydi.

Karagümrük’ün İsveç asıllı yıldızı Jimmy Durmaz, İhlas Haber Ajansı’na çok özel açıklamalarda bulundu ve özel poz verdi. Bugüne kadar Karagümrük formasıyla sağ bek, sol bek, stoper, ön libero, sağ açık, sol açık, orta saha ve forvette forma giyen ve sadece kaleye geçmeyen Jimmy, babasının geçmişte İsveç’te kalecilik yaptığını belirterek, kaleci Viviano’nun forma ve eldivenlerini giyerek “Takımın ihtiyacı olursa kaleye de geçerim” dedi.

“Kasımpaşa’dan 6 puan almak önemliydi”

Geçtiğimiz hafta sonunda oynanan Kasımpaşa maçıyla sözlerine başlayan Jimmy Durmaz, “Kasımpaşa maçı çok güzel geçti. Biz bu maçın taraftar için, bizim için ve kulüp için çok önemli olduğunu biliyorduk. O yüzden çok iyi hazırlandık ve iyi performans gösterdik. Bu sezon Kasımpaşa ile oynadığımız 2 maçtan 6 puan aldık ve bu sezon Kasımpaşa’ya karşı oynadığımız maçlarda iyi sonuçlar elde ettik. Ben de maçta bir asist yaptım. Pesic bizim gol kralımız. Ona yardımcı olmak istiyordum. Gol kralı olması için ona pas vermeye devam edeceğim” dedi. Bu hafta oynanacak olan Trabzonspor karşılaşmasında cezalı olduğu için forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, “Maalesef cezalıyım. Trabzon’da her maç çok iyi atmosferde oluyor. Ben yokum ama kimin oynayacağı fark etmez. İyi bir kadromuz var. Genç oyuncularımız da iyi. Fark etmez kimin oynayacağı. Elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Genç isimlere de takımdaki herkesin destek verdiğine dikkat çeken Durmaz “Genç oyunculara her zaman saha içinde ve dışında destek veriyoruz. O yüzden onlar da iyi performans veriyorlar. Her konuda onlar için her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burada mutluyum”

Karagümrük’e gelmeden önce İsveç Milli Takımı’ndan da arkadaşı olan Erkan Zengin’le konuştuğunu söyleyen Jimmy Durmaz, “Gelmeden önce Erkan Zengin’le konuşmuştum. O da İsveçli ve burada oynamıştı. Burayı çok iyi biliyordu. Sonra başkan Süleyman Hurma’yla konuştuk. O da projesini anlattı. Ben de geldim ve burada çok mutlu oldum. Devam etmek istiyorum burada. Tabii ki futbolu ne zaman nerede bırakacağımı bilmiyorum. Burada 1 yıl daha kontratım var. Burada mutluyum. Futbol sonrası için kafamda çok planım var ama ne olacağını hep birlikte göreceğiz” dedi. Takımda yaşanan hoca değişikliğinin kendilerini çok etkilemediğini ifade eden Jimmy, “Tabii ki iki hoca da farklı oyunlar istiyor ama o kadar da fark yok. Biz sahaya çıktığımızda pas futbolu oynuyoruz ve bizim kalitemiz yüksek. Volkan hoca da hep söylüyor bunu bize. Her maçta farklı oynuyoruz ve herkes nasıl oynayacağını iyi biliyor” açıklamasını yaptı.

“Babam eskiden kaleciydi. Gerekirse kaleye de geçerim”

Bugüne kadar kale hariç bütün mevkilerde forma giyen Jimmy Durmaz, “Biraz antrenman yaparsam kaleye geçerim. Benim babam İsveç’te kalecilik yaptı. Eğer ihtiyaç olursa orada da oynarım. Bu sezon 6 maçımız daha var, bu maçlar bittikten sonra Viviano’nun ardından kaleye de geçerim” dedi. Birlikte forma giydiği isimlerden Zlatan İbrahimovic ve Lucas Biglia hakkında da konuşan Jimmy, “Zlatan dünyanın son 20 yıldaki en iyi forveti. Kendisiyle sadece milli takımda beraber oynadık. Onunla çok fazla vakit geçiremedim. Ama Lucas Biglia buraya geldikten sonra bana çok yardımcı oldu. Çünkü orta sahada çok etkili oluyor. Bana da zaman zaman küçük şeyler söylüyor. Her ikisi de çok iyi futbolcu ve çok iyi kariyerleri var. Biglia, Arjantin Milli Takımı’yla 100 maçın üzerinde oynadı. Zlatan’ı da herkes biliyor. Biglia’yla yan yana oynamak işimi de çok kolaylaştırdı. Hücuma daha çok çıkmamı sağladı” diye konuştu. Takımın kalan maçlarda maksimum puan için sahaya çıkacağının da altını çizen Jimmy Durmaz, “Bizim hedefimiz Avrupa Kupaları’nda mücadele etmek. Sezon başında da bu hedefi koymuştuk. İyi futbol oynuyoruz. Her maçta kazanmak istiyoruz ve bunu başararak Avrupa’ya gitmek istiyoruz” diyerek devam etti.

“Karagümrük’te oynasaydık her maçı kazanırdık”

Karagümrük taraftarının her zaman takımın yanında olduğunu da ifade eden başarılı futbolcu, “Taraftarlarımız her zaman bize destek veriyor. Biz de saha içinde ve dışında elimizden geleni yapıyoruz. Onlar için stada gelmenin de çok zor olduğunu biliyoruz. İnşallah beraber güzel Avrupa maçları yaşayacağız. Bu statta lig maçlarını oynamayı çok isterim. Erkan Zengin burada oynarken ve takım 1. Lig’deyken, burada bir maç izlemeye geldim. Çok iyi bir atmosfer vardı, farklı bir atmosfer olmuştu. İnşallah bir gün burada oynayacağız. Eğer biz bu sezon bütün maçlarımızı burada oynasaydık, sahamızda bütün maçlarımızı kazanırdık” diyerek sözlerini tamamladı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 15 Nisan 2022
İmsak 04:47
Güneş 06:19
Öğle 13:09
İkindi 16:52
Akşam 19:50
Yatsı 21:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 31 42
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 30 34
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
16°
açık