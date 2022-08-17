Jesus: "En iyi şekilde hazırlandık"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Austria Wien maçına çok iyi şekilde hazırlandıklarını belirterek, "İstanbul’daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ile futbolculardan Gustavo Henrique, yarın akşam deplasmanda Austria Wien ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam Jesus, yarın zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Rakibimiz Slovacko takımından daha güçlü. Austria Wien Avrupa’da prestiji olan bir takım. Muhakkak bize zorluklar çıkarmaya çalışacaklardır. Ama bizler de iyi bir maç çıkarabilmek için en iyi şekilde hazırlandık. İstanbul’daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

"Bir risk olduğunu biliyoruz ama başka şansımız da yok"

Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş’ın durumları hakkında da konuşan Jesus, "Tabii ki fiziksel olarak çok iyi durumdalar diyemem, bu da normal. Ailoski bu sezon hiç resmi maç oynamadı. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar. Maçın yoğunluğunu kaldıracak fiziksel durumda olmamaları normal. Ama onlar hazırlık sürecinde yaptığımız antrenmanların çoğunda yer alamadıkları için aslında şu anda oynadığımız lig ve Avrupa maçları onların fiziksel durumlarını tekrardan kazanabilmeleri için bir fırsat. Evet, bunun bir risk olduğunu biliyoruz ama başka şansımız da yok" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynayacak"

Jorge Jesus, Fenerbahçe’nin her zaman kazanmak için oynayacağını belirterek, "Rakip kim olursa olsun her maçı kazanma anlayışımız var. Bunun için ve bu anlayışla sahaya çıkıyoruz. Bunu Austria Wien’den bağımsız olarak söylüyorum. İki takımın Avrupa’daki sıralamasına baktığımızda çok aşağılarda olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe de son yıllarda Avrupa sıralamasında hak ettiği yerlerde değil. Bizim amacımız gruplar kalmak. Bu iki aşamalı bir maç. Yarın ilk maçı oynayacağız ve ikinci maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz" sözlerini sarf etti.

"Her gün ofansif olarak daha iyi olmak için çok çalışıyoruz"

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’nin henüz iki lig maçı oynadığını söyleyerek, "Sezonun henüz çok başındayız. Birlikte çalışmaya başlayalı 8 hafta oldu. O yüzden istediğim seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var. Zamanla daha da gelişecektir, daha güçlü olacaktır. Belirtmiş olduğunuz gibi ilk maçlarda çok fazla gol attık. Her gün ofansif olarak daha iyi olmak için çok çalışıyoruz" dedi.

Jesus, üç günde bir maç yapan takımların muhakkak ilk 11’lerini değiştirmesi gerektiğini belirterek, "Fenerbahçe için de bu durum geçerli olacak çünkü iki maç arasında oyuncuların toparlanmak için yeterli süreleri olmuyor. Bu yeni bir durum değil. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden takımların bu tarz değişiklikler yapmaları gerekiyor. Biz 11 kişilik bir takım kurmuyoruz, kadromuz bize bu tarz değişiklikler yapacak imkanı veriyor. Yarın da aynı şekilde olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Gustavo Henrique: "İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz"

Gustavo Henrique ise maçla ilgili, “Rakibimize çalıştık, iyi tanıyoruz. Video analizlerimizi yaptık. Yarınki maç zor olacak, Avrupa Ligi’nde oynanan her maç gibi. Hedefimiz iyi bir maç çıkarmak. Konsantrasyonumuz yüksek. İyi çalıştık, iyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz” dedi.

"İyi bir sezon geçirip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

Çalışmaları en iyi şekilde sürdürdüklerini ifade eden Gustavo, “Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Hepsi çok büyük oyuncular. Her hafta gelişerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem teorikte hem de pratikte çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Hocamız beni buraya getirdi, kendisi buraya gelmemi istedi. Ben de beni istediği için çok mutlu oldum. Bu fırsat karşıma çıktığı için çok sevindim. Henüz daha sezonun başındayız. İyi bir gelişim süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Hafta hafta, antrenman antrenman daha iyiye gidiyoruz. İyi bir sezon geçirip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz” sözleriyle ifade etti.