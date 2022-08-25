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Jess Thorup: “Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz”
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor’la 0-0 berabere kalarak gruplara kalma başarısı elde eden Danimarka temsilcisi Kopenhag ülkesine mutlu dönüyor.
Spor 25.08.2022, 01:07
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor’la 0-0 berabere kalarak gruplara kalma başarısı elde eden Danimarka temsilcisi Kopenhag ülkesine mutlu dönüyor.
Kopenhag Teknik Direktörü Jess Thorup, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada “İki maçta da çok iyi oynadık. Rakip takımı sahamızdan uzak tutmaya çalıştık. Bu seviyedeki bir maçta tur atlayarak Şampiyonlar Ligine kaldığımız için çok mutluyuz. Zayıf yönlerini ve güçlü yönlerini biliyorduk, alan daraltarak istediğimiz alabildik. Güzel bir atmosferde oynadık. Karşılaşma sonrasında Taraftarlarımız ile sevinç yaşamamız çok güzeldi” dedi.
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