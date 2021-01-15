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Jeremain Lens’ten Beşiktaş'a yeni teklif: 1,9 milyon euro
Beşiktaş’ta disiplinsiz davranışları sebebiyle sezonun ilk haftalarında kadro dışı bırakılan Hollandalı kanat oyuncusu Lens, Siyah-Beyazlılar’dan ayrılmak için yeni bir teklifte bulundu. Beşiktaş yönetimi gelen bu talebi değerlendiriyor.
Spor 15.01.2021, 11:37
2004
Beşiktaş'ta disiplinsiz davranışları sebebiyle sezonun ilk haftalarında kadro dışı bırakılan Hollandalı kanat oyuncusu Lens, Siyah-Beyazlılar'dan ayrılmak için yeni bir teklifte bulundu. Beşiktaş Yönetimi gelen bu talebi değerlendiriyor.
Kulüpten yıllık 1.9 milyon Euro garanti ücret kazanan ve 1 sezon daha kontratı bulunan deneyimli ismin, yönetime, bu dönemin tüm parasını alıp ayrılmayı önerdiği kaydedildi.
Ülkesinden kulüplerle menaceri aracılığıyla pazarlıklarını sürdüren Lens'in, bu önerisini değerlendiren Beşiktaşlı idareciler, son kararı yeni haftada verecek.
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